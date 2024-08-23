Tasyi Athasyia Bikin Surprise Ultah untuk Ibunda, Harga Souvenirnya Capai Rp400 Juta

INFLUENCER Tasyi Athasyia membuat surprise ulang tahun spesial untuk sang ibunda, Ala Alatas. Tak main-main kejutan ulang tahun untuk sang ibunda ini begitu mewah dan disiapkan sejak jauh-jauh hari.

Momen itu diungkap Tasyi di akun Instagram-nya, @tasyiathasyia. Terlihat saudara kembar Tasya Farasya itu menyewa sebuah ballroom di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, spesial untuk hari ulang tahun sang ibunda.

“RASANYA KAYA PECAH TELOR. 2,5 bulan aku dan sumi dan teman2 mamah nyiapin dan deg-degan banget karena undangan 300 orang ++ dan takut ada yang bocorin,” tulis Tasyi.

Tasyi menceritakan selama berminggu-minggu ia mencari ballroom yang paling pas untuk pesta ulang tahun sang ibunda. Acara ulang tahun tersebut juga akan dihadiri lebih dari 300 orang.

Tak sendirian, ibu empat anak ini juga mengajak sahabat-sahabat Ala Alatas untuk ikut membuat rencana pesta ulang tahun yang megah ini.

“Untungnya teman-temannya mamaku mau ya aku repotin untuk bantuin aku,” kata Tasyi.

Tak sampai di situ, Tasyi juga menyewa desainer Tanah Air, Ivan Gunawan untuk membuat gaun pesta ulang tahun sang ibunda. Tasyi sengaja menyiapkan gaun khusus untuk sang ibunda dan menunjuk salah satu desainer ternama Indonesia

Mewahnya persiapan surprise ulang tahun ibunda Tasyi Athasyia, Ala Alatas ini tak berhenti sampai di situ. Wanita berdarah Timur Tengah ini bahkan menyiapkan souvenir yang gak kaleng-kaleng untuk para tamu undangan.

Tasyi membeli sekitar 300 parfum dan bross dari salah satu brand fashion ternama di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, untuk souvenir sendiri Tasyi sudah menghabiskan lebih dari Rp400 juta.