Viral Pedagang Asongan Ini Gratiskan Jualannya untuk Pendemo, Bikin Netizen Terharu

AKSI demo tolak RUU Pilkada berlangsung di kawasan sekitar DPR, Senayan, Jakarta hari ini, menyisakan banyak cerita. Salah satunya, momen di mana seorang bapak-bapak pedangan asongan mendadak membagikan makanan-makanan jualannya secara gratis ke para pendemo.

Awalnya, nampaknya bapak tersebut dianggap pedagang yang memanfaatkan momen aksi demo tersebut untuk mengais rezeki, dengan menjajakan dagangan mereka.

Namun, tampaknya, bapak tersebut mengurungkan niatnya usai melihat semangat para pendemo yang ramai-ramai meluapkan aspirasi dan kekecewaan mereka terhadap RUU Pilkada tersebut.

Semangat bapak pedangan asongan tersebut bak ikut ‘terbakar’. Ia lantas memutuskan membagi-bagikan makanan dagangannya ke para pendemo sebagai bentuk dukungannya atas aksi demo tersebut.

Momen tersebut sukses direkam oleh salah satu pendemo, dan pertama kali diunggah di akun X @GunRomli. “Penjualan asongan ini membagikan makanan2 jualannya ke peserta aksi. semoga diperbanyak rezekinya Pak,” tulis keterangan postingan akun tersebut.

Dalam postingan tersebut, bapak pedagan asongan tersebut bahkan menjajakan makanan yang ia jual sambil berteriak, “gratis..gratis..”, sehingga memancingnya perhatian para pendemo.

Beberapa pendemo lantas menghampirinya dan mengambil makanan yang dijajakan bapak tersebut secara gratis. Mulai dari telur puyuh, mangga potong, keripik, hingga kacang.