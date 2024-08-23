Bingung Weekend ke Mana? Yuk Nikmati Pameran Seni Kontemporer di Kemang

MENJELANG akhir pekan, setiap orang sudah memiliki rencana sendiri untuk menghabiskan quality time bersama keluarga, pasangan, ataupun teman. Banyak tempat seru di Jakarta yang bisa jadi spot menikmati akhir pekan, mulai dari mall hingga tempat wisata.

Namun bagi Anda yang ingin menikmati libur akhir pekan dengan suasana berbeda, bisa coba menikmati pameran seni di KOI Gallery Kemang. Pasalnya, di momen HUT Kemerdekaan ke-79 RI, Jakarta Illustration Visual Art (JIVA) menggelar pameran seni kontemporer bertajuk Harmony in Diversity.

Ketua acara pameran seni, Gany Maolana atau yang akrab disapa Ganileo mengatakan, ini merupakan pameran ke-22 yang diselenggarakan oleh Jakarta Illustration Visual Art (JIVA). Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

"Di bulan Agustus ini kami berpikir bikin pameran apa ya untuk semangat Indonesia. Kalau bikin tokoh wajah pahlawan Indonesia udah biasa banget, kami mau bikin yang berbeda, jadi tema kami Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu," ujar Gany belum lama ini.

(Foto: Aldhi Chandra/MPI)

Untuk itu, pihaknya mengusung tema Harmony in Diversity, yang memiliki arti berbeda-beda dalam harmoni keselarasan. Walaupun karya di sini beda style dan genre yang berbeda, tapi disatukan dalam harmoni yang sama.

"Tujuannya agar seniman Indonesia bisa tetap berkarya dan banyak orang-orang yang datang ke pameran agar seni rupa makin meriah," tuturnya.

Pameran seni kali ini melibatkan 12 seniman dengan 27 karya, yang terdiri dari dua patung dan 25 lukisan. Salah satu seniman yang terlibat dalam acara ini adalah Gadis Dharsono, putri dari desainer kawakan, Poppy Dharsono.

Pada kesempatan itu, Poppy Dharsono sangat mengapresiasi pameran seni ini, terlebih anaknya yang berkebutuhan khusus dipercaya untuk memamerkan karya seninya.