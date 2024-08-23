Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Oleh-Oleh Khas Banjarnegara, Bisa Diborong Usai Nonton Dieng Culture Festival 2024

Rizka Diputra , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |10:09 WIB
5 Oleh-Oleh Khas Banjarnegara, Bisa Diborong Usai Nonton Dieng Culture Festival 2024
Oleh-oleh khas Banjarnegara, salah satunya wajik klethik (Foto: Instagram/@hunian_12)
5 OLEH-OLEH Khas Banjarnegara ini bisa diborong usai nonton Dieng Culture Festival 2024. Dieng Culture Festival 2024 digelar mulai hari ini, Jumat (23/8/2024). Acara ini akan terpusat di Desa Wisata Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dieng Culture Festival merupakan pertunjukan yang memadukan keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi di Dataran Tinggi Dieng. 

Bicara soal Banjarnegara, daerah ini menyimpan kekayaan kuliner menarik menggugah selera. Jika berwisata ke kawasan ini, jangan lupa untuk memborong oleh-oleh khas Banjarnegara untuk keluarga di rumah. Cocok banget lah pokoknya dibawa pulang usai menyaksikan Dieng Culture Festival 2024.

Mulai keripik salak hingga klethik dijamin bakal bikin lidahmu bergoyang dan selalu kepengin nagih. Berikut 7 oleh-oleh khas Banjarnegara yang bisa Anda borong, seperti Okezone kutip dari laman Horego Guide.

5 oleh-oleh khas Banjarnegara

1. Wajik Kletik
Kue legendaris ini terbuat dari beras ketan, kelapa parut, dan juga gula merah yang dimasak hingga berjam-jam. Proses pengolahannya yang cukup memakan waktu membuat kuliner satu ini awet dan tahan lama.

Wajik Kletik(Foto: Instagram/@nucifera.co.id)

Kenapa dinamakan kletik karena sensasi bunyi kletik-kletik seperti beras saat dikunyah. Wajik kletik memilii beragam rasa, di antaranya gula merah,  pandan, jahe, dan juga kacang hijau. Camilan ini bisa dibeli di sentra oleh-oleh Dipayuda yang beralamat di Sidengen, Krajan, Pekauman, Kecamatan Madukara.

2.  Keripik Salak
Sudah bukan rahasia umum jika orang Indonesia sangat suka camilan keripik. Nah, bagi Anda yang berkesempatan mengunjungi Banjarnegara, maka bisa mencoba camilan ini. Proses penggorengan keripik ini mengadopsi teknik khusus sehingga menghasilkan keripik yang krispi dan tidak berminyak.

Makanan ini juga awet tahan lama hingga 1 bulan. Anda bisa memborong kuline ini di sebelah selatan Alun-Alun Banjarnegara.

 

Halaman:
1 2 3
      
