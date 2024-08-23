Anak Machica Mochtar Alami Patah Hidung Usai Demo, Begini Cara Mengobatinya!

MACHICA Mochtar menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjemput anaknya M Iqbal Ramadan yang ditangkap saat aksi demonstrasi tolak RUU Pilkada kemarin, Kamis 22 Agustus 2018.

"Mau jemput anak saya, M Iqbal Ramadan. Katanya mau ditahan di sini di Polda Metro, di Reskrimum," kata Machica di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Dia mengaku sedih saat mendengar anaknya dalam kondis patah tulang hidung. Dia akan membawa anaknya melakukan visum dan berobat ke rumah sakit.

"Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat mau visum dulu. Saya hadir menjemput anak saya kemudian mau dibawa ke rumah sakit," katanya.

Meski bakal melakukan visum namun dia belum tahu apakah akan mengambil jalan hukum atau tidak atas peristiwa yang menimpa anaknya.

"Saya belum tahu, saya baru mau ketemu anak saya, belum tahu keadaan anak saya bagaimana. Tapi yang pasti mau lihat dulu kondisinya, baru ambil tindakan," tuturnya.

Polisi membenarkan telah menangkap anak Machica Mochtar, Iqbal Ramadhan saat aksi demo tolak Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap Iqbal Ramadhan. Dia ditangkap bersam 301 demonstran lainnya.

"Iya benar IR (ditangkap)," katanya.

Seperti diketahui cedera patah hidung membutuhkan perawatan khusus untuk mengobatinya. Dokter adalah pihak yang biasanya dapat memberikan penanganan yang tepat untuk patah hidung.

Mereka dapat melakukan evaluasi yang mendalam untuk menentukan tingkat keparahan dari cedera ini dan kemudian merancang rencana pengobatan yang sesuai.

Jika dokter memastikan adanya patah hidung, mereka kemungkinan besar akan menunggu hingga pembengkakannya mereda sebelum memutuskan apakah perlu diperbaiki atau tidak. Jika diperlukan perbaikan, mereka dapat memilih untuk melakukan operasi atau tanpa operasi.

Namun, apabila dokter memutuskan bahwa patah hidung tersebut dapat dipulihkan tanpa operasi, maka mereka akan menyarankan perawatan dalam waktu satu hingga dua minggu setelah kecelakaan, bahkan hingga cedera mulai sembuh secara alami meskipun tulangnya belum kembali ke posisi semula.

Jika dokter memutuskan untuk melakukan operasi, mereka akan memberi obat pereda nyeri sebelum prosedur dimulai. Selanjutnya, mereka akan membuka lubang hidung menggunakan alat pipih yang dikenal sebagai speculum.