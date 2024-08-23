Kerap Ingin BAB Setelah Makan? Ini Penjelasan Medisnya

SEBAGIAN besar orang membutuhkan waktu tertentu untuk mencerna makanan setelah masuk ke dalam tubuh. Akan tetapi ada beberapa orang yang langsung ingin Buang Air Besar (BAB) setelah selesai makan.

Kondisi ini membuat kebanyakan orang merasa bahwa perutnya baru saja terisi makanan, tetapi makanannya langsung dikeluarkan begitu saja.

Dokter sekaligus Konten Kreator Kesehatan, dr. Joseph Salhab menjelaskan hal tersebut melalui TikTok pribadinya. Dia menerangkan bahwa dorongan ingin pergi ke toilet untuk buang air besar setelah makan disebut dengan refleks gastrokolik.

"Ketika Anda merasa seperti harus pergi ke toilet untuk buang air besar setelah makan, ini bisa disebut refleks gastrokolik,” kata dr. Joseph, dikutip dari unggahan dalam akun TikTok @thestomachdoc, Jumat (23/08/2024).

Refleks gastrokolik merupakan sebuah refleks otomatis yang terjadi di usus untuk melepaskan hormon dan sinyal ke otak. Tujuannya agar usus bisa bekerja lebih aktif serta mengosongkan saluran cerna.

“Bahwa ketika perut mulai terisi, dapat mengirimkan sinyal ke usus besar untuk berkontraksi. Agar membuat ruang untuk makanan," katanya.

Usus besar menjadi area tinja dan air disimpan, dia mulai mendorong keluar makanan dan cairan yang sudah dicerna. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap refleks ini, dapat mengakibatkan kondisi IBS semakin parah. Dalam kontennya, dr. Joseph menyarankan untuk mengatasi hal tersebut dengan diet FODMAP.

"Jika ini menyebabkan masalah bagi Anda maka beberapa hal yang dapat Anda lakukan adalah mematuhi diet rendah FODMAP. Terdapat daftar makanan khusus yang mungkin bisa mengurangi gejela anda," kata dr. Salhab melalui TikToknya.