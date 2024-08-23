Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kerap Ingin BAB Setelah Makan? Ini Penjelasan Medisnya

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |13:13 WIB
Kerap Ingin BAB Setelah Makan? Ini Penjelasan Medisnya
Mengenal refleks gastrokolik. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEBAGIAN besar orang membutuhkan waktu tertentu untuk mencerna makanan setelah masuk ke dalam tubuh. Akan tetapi ada beberapa orang yang langsung ingin Buang Air Besar (BAB) setelah selesai makan.

Kondisi ini membuat kebanyakan orang merasa bahwa perutnya baru saja terisi makanan, tetapi makanannya langsung dikeluarkan begitu saja.

Dokter sekaligus Konten Kreator Kesehatan, dr. Joseph Salhab menjelaskan hal tersebut melalui TikTok pribadinya. Dia menerangkan bahwa dorongan ingin pergi ke toilet untuk buang air besar setelah makan disebut dengan refleks gastrokolik.

"Ketika Anda merasa seperti harus pergi ke toilet untuk buang air besar setelah makan, ini bisa disebut refleks gastrokolik,” kata dr. Joseph, dikutip dari unggahan dalam akun TikTok @thestomachdoc, Jumat (23/08/2024).

Buang air besar

Refleks gastrokolik merupakan sebuah refleks otomatis yang terjadi di usus untuk melepaskan hormon dan sinyal ke otak. Tujuannya agar usus bisa bekerja lebih aktif serta mengosongkan saluran cerna.

“Bahwa ketika perut mulai terisi, dapat mengirimkan sinyal ke usus besar untuk berkontraksi. Agar membuat ruang untuk makanan," katanya.

Usus besar menjadi area tinja dan air disimpan, dia mulai mendorong keluar makanan dan cairan yang sudah dicerna. Beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap refleks ini, dapat mengakibatkan kondisi IBS semakin parah. Dalam kontennya, dr. Joseph menyarankan untuk mengatasi hal tersebut dengan diet FODMAP.

"Jika ini menyebabkan masalah bagi Anda maka beberapa hal yang dapat Anda lakukan adalah mematuhi diet rendah FODMAP. Terdapat daftar makanan khusus yang mungkin bisa mengurangi gejela anda," kata dr. Salhab melalui TikToknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement