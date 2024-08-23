Manfaat Menghirup Bau Kentut bagi Kesehatan

KENTUT kerap dianggap sebagai hal yang menjijikan dan memalukan. Namun tahukah Anda ternyata menghirup bau kentut bagus untuk kesehatan lho.

Dilansir dari The Week, Jumat (23/8/2024) sebuah studi di Universitas Exeter di Inggris menunjukkan bahwa paparan hidrogen sulfida yang menghasilkan kentut dapat mencegah kerusakan mitokondria. Hasil penelitian itu disimpulkan bahwa mencium kentut dapat mencegah penyakit dan bahkan kanker.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Medicinal Chemistry Communications ini menemukan bahwa gas hidrogen sulfida dalam telur busuk dan perut kembung bisa menjadi faktor kunci dalam pengobatan penyakit.

“Meskipun gas hidrogen sulfida dikenal sebagai gas yang menyengat dan berbau busuk dalam telur busuk dan perut kembung, gas ini diproduksi secara alami di dalam tubuh dan sebenarnya bisa menjadi pahlawan kesehatan yang memiliki implikasi signifikan bagi terapi masa depan untuk berbagai penyakit,” ujar profesor di Universitas Exeter, dr Mark Wood.