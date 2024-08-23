Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sukses Miliki Body Goals, Marshanda Unggah Momen Perjuangan saat Olahraga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |20:00 WIB
Sukses Miliki Body Goals, Marshanda Unggah Momen Perjuangan saat Olahraga
Penampilan baru Marshanda. (Foto: Instagram @marshanda99)
A
A
A

SELEBRITIES Marshanda sukses bikin netizen pangling lantaran memiliki bentuk tubuh yang makin langsing. Ibu satu anak ini semakin memesona dengan tubuh yang makin ideal dan kini sering disebut body goals.

Gaya Marshanda yang makin memesona ini tak luput dari usahanya berolahraga dan work out untuk membentuk tubuh yang ideal. Perjuangan Caca, akrab ia disapa ini diunggahnya di akun Instagram, @marshanda99.

“Small progress is still Progress. Practicing consistency with joy is key. (Kemajuan kecil tetaplah Kemajuan. Mempraktikkan konsistensi dengan kegembiraan adalah kuncinya),” tulis Caca.

Marshanda

Dalam unggahan itu, Marshanda terlihat bersemangat meski nampak kesulitan saat melakukan push up di momen work out-nya. Terlihat dia bersusah payah untuk berolahraga dan mewujudkan body goals impiannya.

Nampak Caca mulai melakukan push up, hingga berbagai gerakan work out lainnya. Terlihat mantan istri Ben Kasyafani ini begitu bersungguh-sungguh dalam berolahraga dan membakar lemak dalam tubuhnya.

“Keep going, beautiful souls. You can do this!! (Lanjutkan wahai jiwa-jiwa yang cantik. Kamu bisa melakukan ini),” kata Caca.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
