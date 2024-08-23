Sukses Miliki Body Goals, Marshanda Unggah Momen Perjuangan saat Olahraga

SELEBRITIES Marshanda sukses bikin netizen pangling lantaran memiliki bentuk tubuh yang makin langsing. Ibu satu anak ini semakin memesona dengan tubuh yang makin ideal dan kini sering disebut body goals.

Gaya Marshanda yang makin memesona ini tak luput dari usahanya berolahraga dan work out untuk membentuk tubuh yang ideal. Perjuangan Caca, akrab ia disapa ini diunggahnya di akun Instagram, @marshanda99.

“Small progress is still Progress. Practicing consistency with joy is key. (Kemajuan kecil tetaplah Kemajuan. Mempraktikkan konsistensi dengan kegembiraan adalah kuncinya),” tulis Caca.

Dalam unggahan itu, Marshanda terlihat bersemangat meski nampak kesulitan saat melakukan push up di momen work out-nya. Terlihat dia bersusah payah untuk berolahraga dan mewujudkan body goals impiannya.

BACA JUGA: Manfaat Menghirup Bau Kentut bagi Kesehatan

Nampak Caca mulai melakukan push up, hingga berbagai gerakan work out lainnya. Terlihat mantan istri Ben Kasyafani ini begitu bersungguh-sungguh dalam berolahraga dan membakar lemak dalam tubuhnya.

“Keep going, beautiful souls. You can do this!! (Lanjutkan wahai jiwa-jiwa yang cantik. Kamu bisa melakukan ini),” kata Caca.