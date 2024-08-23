Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Berikut 6 Tips Jitu Atasi Bau Badan!

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |19:06 WIB
Viral Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Berikut 6 Tips Jitu Atasi Bau Badan!
Cara mengatasi bau badan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ERINA Gudono, istri putra bungsu Presiden Joko Widodo, menjadi sorotan publik karena dikabarkan memiliki masalah bau badan. Isu ini bahkan menarik perhatian Penyanyi, Salshadilla Juwita, yang mengungkapkan rasa penasarannya tentang aroma tubuh Erina hingga tak bisa tidur.

"Enggak bisa tidur semalem mikirin ybs (yang bersangkutan) bau apa ya? Bau lap basah, bau prengus, bau langu, bau kabel kebakar, bau keju basi, bau kulkas mati, bau spicy, apa bau lemak?," tulis Salshadilla di X @salshaindr, Kamis 22 Agustus 2024.

Pasalnya Erina dikenal memiliki paras cantik, anggun, dengan harta berlimpah. Bahkan dia juga menyandang status sebagai menantu presiden.

Terkait dengan hal tersebut, bau ketiak atau bau badan menjadi salah satu masalah serius. Jika tidak segera diatasi, maka kondisi ini akan semakin parah hingga mengganggu banyak orang. Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir, sebab ada beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.

Bau badan

Merangkum dari WebMD, Jumat (23/8/2024) berikut enam cara untuk mengatasi bau badan. Yuk disimak!

1. Jaga Kebersihan Diri

Mandi sekali sehari untuk membersihkan keringat dan menghilangkan bakteri di kulit.

2. Gunakan Sabun Antibakteri

Cuci tubuh dengan sabun batangan antibakteri untuk mengurangi jumlah bakteri.

3. Keringkan Tubuh

Setelah mandi, keringkan tubuh dengan handuk secara menyeluruh untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

4. Gunakan Antiperspiran Kuat

Oleskan antiperspiran yang mengandung aluminium klorida pada ketiak dua kali sehari untuk mengurangi keringat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/612/3056104/cuaca_panas-kz2p_large.jpg
7 Tips Tetap Segar dan Anti-bau Badan saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/483/3054215/alami-bau-badan-konsumsi-8-makanan-ini-untuk-mengatasinya-HoGnZzXXzo.jpg
Alami Bau Badan? Konsumsi 8 Makanan Ini untuk Mengatasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/298/3054135/bau_badan-0FEx_large.jpg
8 Makanan Penghilang Bau Badan, Salah Satunya Jamur Kancing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/483/2949438/5-tips-hilangkan-bau-badan-cukup-dengan-atur-asupan-makanan-Yk9mmi8Wux.jpg
5 Tips Hilangkan Bau Badan, Cukup dengan Atur Asupan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/487/2906334/viral-siswa-berikan-tawas-untuk-semua-teman-kelasnya-ini-manfaatnya-bagi-ketiak-3ymtyFdlJR.jpg
Viral Siswa Berikan Tawas untuk Semua Teman Kelasnya, Ini Manfaatnya bagi Ketiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/483/2894288/mengenal-bau-badan-penyakit-yang-disebabkan-oleh-bakteri-pada-kulit-c8ObMNWPgU.jpg
Mengenal Bau Badan, Penyakit yang Disebabkan oleh Bakteri pada Kulit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement