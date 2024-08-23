Viral Erina Gudono Disebut Bau Ketiak, Berikut 6 Tips Jitu Atasi Bau Badan!

ERINA Gudono, istri putra bungsu Presiden Joko Widodo, menjadi sorotan publik karena dikabarkan memiliki masalah bau badan. Isu ini bahkan menarik perhatian Penyanyi, Salshadilla Juwita, yang mengungkapkan rasa penasarannya tentang aroma tubuh Erina hingga tak bisa tidur.

"Enggak bisa tidur semalem mikirin ybs (yang bersangkutan) bau apa ya? Bau lap basah, bau prengus, bau langu, bau kabel kebakar, bau keju basi, bau kulkas mati, bau spicy, apa bau lemak?," tulis Salshadilla di X @salshaindr, Kamis 22 Agustus 2024.

Pasalnya Erina dikenal memiliki paras cantik, anggun, dengan harta berlimpah. Bahkan dia juga menyandang status sebagai menantu presiden.

Terkait dengan hal tersebut, bau ketiak atau bau badan menjadi salah satu masalah serius. Jika tidak segera diatasi, maka kondisi ini akan semakin parah hingga mengganggu banyak orang. Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir, sebab ada beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.

Merangkum dari WebMD, Jumat (23/8/2024) berikut enam cara untuk mengatasi bau badan. Yuk disimak!

1. Jaga Kebersihan Diri

Mandi sekali sehari untuk membersihkan keringat dan menghilangkan bakteri di kulit.

2. Gunakan Sabun Antibakteri

Cuci tubuh dengan sabun batangan antibakteri untuk mengurangi jumlah bakteri.

3. Keringkan Tubuh

Setelah mandi, keringkan tubuh dengan handuk secara menyeluruh untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

4. Gunakan Antiperspiran Kuat

Oleskan antiperspiran yang mengandung aluminium klorida pada ketiak dua kali sehari untuk mengurangi keringat.