Kondisi Terbaru Anak Machica Mochtar, Wajahnya Babak-belur hingga Nyeri Dada

PENYANYI senior Machica Mochtar akhirnya bertemu dengan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan yang sempat hilang kabar usai mengikuti demo tolak Revisi Undang Undang (RUU) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis 22 Agustus 2024.

Ketika mendengar kabar mengenai keberadaan putranya, Machica langsung menyambangi Polda Metro Jaya. Usai bertemu putranya, Machica pun mengungkap jika Iqbal akan diperbolehkan pulang karena Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco telah memberikan jaminan kepada massa aksi yang diamankan agar segera dibebaskan.

"Pak Dasco sebagai penjamin, kemudian nanti ada penjemputan oleh beliau. Jadi kita menunggu ini," ujar Machica Mochtar di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Machica pun membagikan cerita dari putranya yang mengaku dihajar oleh oknum yang masih belum diketahui identitasnya hingga ada beberapa luka di bagian tubuhnya.

"Ditendang pakai sepatu laras oleh tentara. Jadi anak saya kakinya patah, bengkak. Terus hidungnya ditendang, mukanya dihajar pakai sepatunya tentara itu," tuturnya.

Meski sudah sempat diobati, Iqbal masih merasakan nyeri di bagian wajahnya.

"Dada dan mukanya ini bengkak semua. Tapi katanya udah diobatin sama, dibersihin karena keluar darah kan, udah dibersihin. Tapi dia masih rasa nyeri di wajahnya dia," ujarnya.

Iqbal juga mengaku bahwa beberapa barangnya disita, termasuk ponsel dan seluruh barang ditasnya. Sehingga saat menghubungi Machica di malam hari usai demo, Iqbal tak menggunakan ponsel miliknya.