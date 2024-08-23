Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Adik Olla Ramlan Idap Kanker Serviks, Alami Hal Aneh saat Hubungan Suami Istri

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:00 WIB
Adik Olla Ramlan Idap Kanker Serviks, Alami Hal Aneh saat Hubungan Suami Istri
Adik Olla Ramlan idap kanker serviks. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ADIK Olla Ramlan, Cinta Ramlan, mengidap kanker serviks sejak 2022. Namun, kondisinya pun kian membaik dan sudah bisa beraktivitas seperti semula.

Dalam kanal YouTube Melaney Ricardo, Cinta tak sungkan mengungkap kronologi kanker yang diidapnya. Saat itu, dia merasa ada yang aneh setiap melakukan hubungan suami istri dengan sang suami, Jumi Nunes.

"Jadi itu tanda-tandanya adalah setiap berhubungan berdarah dan nggak ada rasa sakit," ujar Cinta Ramlan dikutip Jum'at (23/8/2024).

Cinta mengaku sempat berpikir hal ini adalah datang bulan biasa. Namun, darah tersebut tak berhenti selama tiga bulan ke depan hingga akhirnya Jumi menyarankan Cinta untuk periksa ke dokter.

Kanker serviks

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172234/fahmi_bo-G3rz_large.jpg
Riwayat Penyakit Fahmi Bo Terungkap, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/481/3161455/demam-Mbf5_large.jpg
Mengenal Lyme Disease, Penyakit dari Gigitan Kutu yang Bisa Dicegah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/481/3157967/osbourne-tH2U_large.jpg
Ozzy Osbourne Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun, Ini Warisan Musik dan Riwayat Penyakitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/481/3122408/ayu_ting_ting_ungkap_kondisi_terkini_wendi_cagur_usai_dilarikan_ke_igd-1Qy3_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Terkini Wendi Cagur Usai Dilarikan ke IGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/487/3114991/waspadai_gejala_dan_faktor_risiko_serangan_jantung_di_usia_muda-We0s_large.jpg
Waspadai Gejala dan Faktor Risiko Serangan Jantung di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/481/3099910/suami_siti_badriah_alami_gangguan_pencernaan_akibat_kebanyakan_makan_seblak-qJAu_large.jpg
Suami Siti Badriah Alami Gangguan Pencernaan Akibat Kebanyakan Makan Seblak, Ini Dampak Kesehatannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement