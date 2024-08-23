Adik Olla Ramlan Idap Kanker Serviks, Alami Hal Aneh saat Hubungan Suami Istri

ADIK Olla Ramlan, Cinta Ramlan, mengidap kanker serviks sejak 2022. Namun, kondisinya pun kian membaik dan sudah bisa beraktivitas seperti semula.

Dalam kanal YouTube Melaney Ricardo, Cinta tak sungkan mengungkap kronologi kanker yang diidapnya. Saat itu, dia merasa ada yang aneh setiap melakukan hubungan suami istri dengan sang suami, Jumi Nunes.

"Jadi itu tanda-tandanya adalah setiap berhubungan berdarah dan nggak ada rasa sakit," ujar Cinta Ramlan dikutip Jum'at (23/8/2024).

Cinta mengaku sempat berpikir hal ini adalah datang bulan biasa. Namun, darah tersebut tak berhenti selama tiga bulan ke depan hingga akhirnya Jumi menyarankan Cinta untuk periksa ke dokter.