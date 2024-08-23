Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Pengembang Gim Arab Saudi

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |06:41 WIB
Sandiaga Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Pengembang Gim Arab Saudi
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno/Kiri (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjajaki peluang kolaborasi dengan perusahaan gim dan e-sport dari Arab Saudi, Savvy Games Group untuk pengembangan subsektor gim di Indonesia. 

Sandi merasa bersyukur bisa berkunjung ke Savvy Games Group dan berdiskusi tentang pengembangan gim global serta menjajaki peluang kerja sama yang bisa dilakukan dalam pengembangan subsektor gim di Indonesia. 

“Jadi pada momen ini kami ingin melihat potensi kerja sama apa yang bisa kita jajaki, seperti apa bentuknya, apa yang bisa kita kolaborasikan,” ujar Sandi dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Savvy Games Group adalah sebuah perusahaan gim dan e-sport dari Arab Saudi yang memiliki misi untuk mengembangkan bisnis secara long-term di dua bidang tersebut. Savvy Game Group berdedikasi untuk mendukung sektor tersebut secara global, memimpin investasi gim secara global, mendukung banyak pengembang gim dan inovator teknologi, dan melakukan fasilitasi dan akses equitable di sektor gim yang fast-growing dan dinamis.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sandi berharap Savvy Games Group bisa mengunjungi Indonesia untuk berkenalan dengan pengembang gim di Indonesia. Selain itu juga kolaborasi untuk menyelenggarakan event gim berskala internasional di Bali atau Jakarta. 

“Kami juga ingin para pelaku gim internasional bisa berkolaborasi dengan pengembang gim Indonesia,” sambungnya.

Mantan Ketua Kadin itu menambahkan, jumlah pemain gim di Indonesia saat ini tercatat 100 hingga 200 juta orang di berbagai platform.

Saat ini Indonesia juga telah memiliki Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, yang bertujuan memperkuat ekosistem dan industri gim lokal di Indonesia. Mengingat, industri gim Indonesia menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang tergolong kuat, tumbuh pesat, dan memiliki potensi sangat besar.

“Saya pikir Anda dapat melihat investasi ke beberapa pengembang gim kami dan kami membawa asosiasi untuk memulai diskusi dengan Anda,” terang Sandi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182370//sandi-3hgL_large.jpg
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544//sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/206/3162338//merah_putih_one_for_all-Itr3_large.JPG
Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/57/3158686//kemenparekraf_dan_canva_menandatangani_mou_kemitraan-wsUM_large.jpeg
Gandeng Canva, Kemenparekraf Dorong Inovasi dan Majukan Ekonomi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/65/3151551//sandiaga_uno-LVJt_large.jpg
Sandiaga Uno Larang Anaknya Ikut Beasiswa LPDP, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/320/3131146//sandiaga_uno-V8Hr_large.jpg
Sandiaga Uno Beri 3 Saran dalam Negosiasi Tarif Impor Trump
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement