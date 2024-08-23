Sandiaga Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Pengembang Gim Arab Saudi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjajaki peluang kolaborasi dengan perusahaan gim dan e-sport dari Arab Saudi, Savvy Games Group untuk pengembangan subsektor gim di Indonesia.

Sandi merasa bersyukur bisa berkunjung ke Savvy Games Group dan berdiskusi tentang pengembangan gim global serta menjajaki peluang kerja sama yang bisa dilakukan dalam pengembangan subsektor gim di Indonesia.

“Jadi pada momen ini kami ingin melihat potensi kerja sama apa yang bisa kita jajaki, seperti apa bentuknya, apa yang bisa kita kolaborasikan,” ujar Sandi dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Savvy Games Group adalah sebuah perusahaan gim dan e-sport dari Arab Saudi yang memiliki misi untuk mengembangkan bisnis secara long-term di dua bidang tersebut. Savvy Game Group berdedikasi untuk mendukung sektor tersebut secara global, memimpin investasi gim secara global, mendukung banyak pengembang gim dan inovator teknologi, dan melakukan fasilitasi dan akses equitable di sektor gim yang fast-growing dan dinamis.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sandi berharap Savvy Games Group bisa mengunjungi Indonesia untuk berkenalan dengan pengembang gim di Indonesia. Selain itu juga kolaborasi untuk menyelenggarakan event gim berskala internasional di Bali atau Jakarta.

“Kami juga ingin para pelaku gim internasional bisa berkolaborasi dengan pengembang gim Indonesia,” sambungnya.

Mantan Ketua Kadin itu menambahkan, jumlah pemain gim di Indonesia saat ini tercatat 100 hingga 200 juta orang di berbagai platform.

Saat ini Indonesia juga telah memiliki Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, yang bertujuan memperkuat ekosistem dan industri gim lokal di Indonesia. Mengingat, industri gim Indonesia menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang tergolong kuat, tumbuh pesat, dan memiliki potensi sangat besar.

“Saya pikir Anda dapat melihat investasi ke beberapa pengembang gim kami dan kami membawa asosiasi untuk memulai diskusi dengan Anda,” terang Sandi.