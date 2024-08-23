Resep Kue Apem Gula Merah, Camilan Nikmat nan Sehat

RESEP kue hari ini adalah apem gula merah yang punya rasa manis khas. Kue apem memang kerap menjadi jajanan pasar yang mudah dicari dan tentu saja rasanya enak.

Nah, berikut resep dan cara membuat kue apem gula merah, seperti dilansir dari akun Cookpad Heni Nur, @Heni_Nur. Resep ini pun cuukp untuk membuat 16 buah kue apem gula merah.

Bahan-bahan

250 ml santan

180 gram gula merah

100 gram tepung beras

100 gram tepung terigu protein sedang

3 gram ragi instan, larutkan dengan 30 ml air lalu biarkan berbusa

1 lembar daun pandan, simpulkan

1/4 sdt garam

Bahan Pelengkap

Secukupnya kelapa parut kukus untuk taburan

Cara Membuat

1. Masak santan, gula merah, garam, dan daun pandan hingga mendidih, dinginkan

2. Campur tepung beras dan tepung terigu

3. Tuangi air santan yang sudah dingin ke dalam mangkuk tepung, tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tepung larut

4. Masukkan ragi instan, aduk hingga tercampur rata. Tutup mangkok dengan plastik wrap, diamkan 60-90 menit hingga mengembang

5. Siapkan cetakan plastik, olesi dengan minyak tipis-tipis. Isi cetakan dengan adonan jangan terlalu penuh karena nanti akan mengembang

6. Kukus selama 30 menit, jangan lupa tutup dandang dilapisi dengan kain bersih

7. Setelah matang, angkat lalu keluarkan dari cetakan.



(Martin Bagya Kertiyasa)