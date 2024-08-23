KitaLulus Tawarkan Pasang Iklan Lowongan Kerja Gratis, Begini Caranya

Jakarta-Peluang perusahaan untuk menemukan kandidat terbaik dari seluruh penjuru negeri semakin terbuka lebar berkat kehadiran job portal seperti KitaLulus. Platform ini menawarkan jasa iklan lamaran kerja, menjadikan proses pencarian kandidat lebih cepat dan optimal.

Perusahaan tak lagi harus mengeluarkan banyak uang untuk memasang iklan lowongan di media cetak atau menyaring kandidat satu per satu secara manual.

Tak heran, job portal pun kian menjadi andalan para HR karena meringkas tugas repetitif yang menyita waktu sehingga pekerjaan mereka dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Manfaat Mengiklankan Loker di Job Portal



Ada beberapa manfaat yang akan dirasakan HR dan perusahaan ketika memasang loker di job portal daripada menggunakan cara-cara lama, berikut ini daftarnya:

1. Mampu Menjangkau Kandidat yang Lebih Luas dan Beragam



Karena bisa diakses secara online, siapa pun dari lokasi mana pun dapat dengan mudah mencari kerja hanya bermodalkan HP dan internet. Hal inilah yang menjadikan job portal lebih disukai para pencari kerja.



Selain itu, perusahaan juga dapat keuntungan mampu menjangkau kandidat pencari kerja aktif yang lebih luas, baik di kota maupun daerah. Alhasil perusahaan bisa menjaring kandidat yang lebih beragam, baik secara skill, kompetensi, maupun pengalaman.

2. Proses Rekrutmen Lebih Efektif dan Efisien

Tidak seperti proses rekrutmen konvensional di mana HR perlu meninjau setiap surat lamaran yang dikirimkan oleh pelamar sebelum memanggilnya untuk tahap interview, job portal memberikan kemudahan untuk mempersingkat proses rekrutmen.

HR bisa mengakses loker yang mereka buka kapan saja dan di mana saja selama mereka tersambung dengan internet.

Apalagi saat ini beberapa job portal sudah dilengkapi dengan berbagai tools dan fitur yang membantu HR dalam melakukan screening kandidat dan mengelola setiap tahapan rekrutmen.