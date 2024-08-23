4 Perbedaan Kipas Angin Berdiri dan Gantung yang Jarang Diketahui

KIPAS angin memang menjadi andalan untuk mengatasi udara panas, terutama di negara tropis. Namun, apakah kamu tahu perbedaan antara kipas angin berdiri dan gantung?

Meski keduanya memiliki fungsi utama yang sama, ada beberapa keunggulan pada masing-masing jenis kipas angin tersebut. Nah, biar kamu bisa memilih yang paling tepat, simak bedanya kipas angin berdiri dan gantung berikut ini.

1. Dari segi penempatan

Salah satu perbedaan utama antara kipas angin berdiri dan gantung adalah penempatannya. Kamu bisa meletakkan kipas angin di berbagai ruangan. Bahkan, kamu pun dapat memindahkan kipas angin dari satu tempat ke tempat lain.

Sebaliknya, kipas angin gantung dipasang di dinding atau langit-langit, sehingga penempatannya bersifat permanen. Kipas ini lebih cocok untuk ruangan yang memerlukan sirkulasi udara tetap.

2. Jangkauan angin