Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

4 Perbedaan Kipas Angin Berdiri dan Gantung yang Jarang Diketahui

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |15:14 WIB
4 Perbedaan Kipas Angin Berdiri dan Gantung yang Jarang Diketahui
Perbedaan kipas angin berdiri dan gantung yang jarang diketahui. (Foto: dok ruparupa)
A
A
A

KIPAS angin memang menjadi andalan untuk mengatasi udara panas, terutama di negara tropis. Namun, apakah kamu tahu perbedaan antara kipas angin berdiri dan gantung?

Meski keduanya memiliki fungsi utama yang sama, ada beberapa keunggulan pada masing-masing jenis kipas angin tersebut. Nah, biar kamu bisa memilih yang paling tepat, simak bedanya kipas angin berdiri dan gantung berikut ini.

1. Dari segi penempatan

Salah satu perbedaan utama antara kipas angin berdiri dan gantung adalah penempatannya. Kamu bisa meletakkan kipas angin di berbagai ruangan. Bahkan, kamu pun dapat memindahkan kipas angin dari satu tempat ke tempat lain.

Sebaliknya, kipas angin gantung dipasang di dinding atau langit-langit, sehingga penempatannya bersifat permanen. Kipas ini lebih cocok untuk ruangan yang memerlukan sirkulasi udara tetap.

2. Jangkauan angin

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/482/3038263/ruparupa-B1Un_large.jpg
5 Manfaat Makan Sambil Duduk Lesehan Bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184650//kementerian_umkm_holding_umkm-SRyt_large.jpeg
Kementerian UMKM Luncurkan Holding UMKM, Perkuat Sektor Fesyen dan Kerajingan Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187000//dprd_kota_tangerang-I31j_large.jpg
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Apresiasi Warga Tanam 400 Pohon, Upaya Kurangi Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/15/3186899//mitsubishi_destinator-EhpY_large.jpg
Destinator, Jagoan Mitsubishi Motors di GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186821//tim_relawan_injourney_airports_diterjunkan_ke_lokasi_bencana-QLiH_large.jpeg
Tiga Bandara InJourney Airports Buka Posko Bantuan di Aceh hingga Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/11/3186989//rumah_bumn_bri-Xq3b_large.jpeg
Lestarikan Budaya Lokal, Batik Siger Terus Berkembang bersama Rumah BUMN BRI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement