HOME WOMEN WOMEN

Diskon hingga 30 Persen! Ayo Belanja di Festival Beli Lokal 2024 Pakai BRI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:07 WIB
Diskon hingga 30 Persen! Ayo Belanja di Festival Beli Lokal 2024 Pakai BRI
Promo BRI Festival Beli Lokal. (Foto: dok BRI)
A
A
A

BELANJA barang lokal yang dihasilkan oleh UMKM bukan lagi hal yang baru. Hal ini terlihat dari beberapa tahun terakhir, event lokal maupun nasional yang diikuti UMKM kerap kali ramai disambangi oleh anak muda. 

Tren ini didorong oleh kesadaran masyarakat yang kian lebih besar terkait pentingnya mendukung ekonomi lokal serta kualitas produk UMKM yang semakin meningkat. 

Banyak konsumen yang mulai memilih produk lokal, karena menyadari kualitasnya tidak kalah dari produk-produk luar negeri. Tidak jarang pula mereka memilih belanja produk lokal karena karena barang yang dihasilkan mencerminkan identitas budaya dan kreativitas bangsa.

Salah satu event yang menyokong produk lokal adalah Festival Beli Lokal yang dihadirkan oleh Tokopedia dan ShopTokopedia. Festival Beli Lokal akan berlangsung selama dua hari pada 24-25 Agustus mendatang di Plaza Timur, GBK. 

Mereka telah melakukan kurasi pada 125 produk UMKM, brand lokal pilihan, hingga berbagai kuliner hits. Wadah yang tepat bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan belanja produk lokal. 

Bahkan, akan ada workshop kreatif dan penampilan dari musisi papan atas Indonesia seperti Maliq & D'Essentials, Project Pop, White Shoes & The Couples Company, dan masih banyak lagi.

