Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Artis yang Ikut Aksi Demo di Gedung DPR Tolak RUU Pilkada

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |23:09 WIB
5 Potret Artis yang Ikut Aksi Demo di Gedung DPR Tolak RUU Pilkada
Reza Rahadian Demo di DPR. (Foto: Okezone)
A
A
A

MASSA dari berbagai kalangan turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan gedung DPR. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang disahkan DPR, yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024.

Tak hanya mahasiswa, pelajar, dan juga buruh, tapi terlihat juga sejumlah artis dan publik figur untuk ikut dalam aksi solidaritas tersebut. Terlihat para artis itu mulai dari Reza rahadian hingga Cing Abdel melakukan demonstrasi, mereka juga berorasi di depan gedung DPR.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret para artis yang ikut aksi demo di depan Gedung DPR, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Bintang Emon

Artis Demo

Bintang Emon salah satu komika yang ikut demo di depan Gedung DPR. Di momen itu Bintang Emon tampil dengan kaus hitam dipadukan dengan celana cargo warna krem. Dia terlihat berapi-api saat berorasi di atas mobil komando. 

Arie Kriting

Artis Demo

Arie Kriting juga ikut menyuarakan aspirasinya di Gedung DPR menolak revisi UU Pilkada. Tak sendiri, Arie Kriting hadir bersama teman-teman komika lainnya. Dia terlihat memakai inner kapucong lengan panjang dipadukan dengan kaus hitam.

Andovi da Lopez

Artis Demo

Artis sekaligus Youtuber Andovi da Lopez nampak hadir di tengah kerumunan massa untuk menolak revisi UU Pilkada. Saat dirinya hadir di depan gedung DPR dan mengaku mendapat pesan singkat dari orang tak dikenal.

"Gue dapet WA (WhatsApp) yang mengaku dari Bareskrim, katanya 'mohon segera datang ke kantor bareskrim Jakarta Pusat Anda diduga sebagai penyebar aksi kekerasan dan unjuk rasa.' Dari tadi gua ngapain aja?," ucap Andovi dilansir Instagram pribadinya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement