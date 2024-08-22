5 Potret Artis yang Ikut Aksi Demo di Gedung DPR Tolak RUU Pilkada

MASSA dari berbagai kalangan turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan gedung DPR. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang disahkan DPR, yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024.

Tak hanya mahasiswa, pelajar, dan juga buruh, tapi terlihat juga sejumlah artis dan publik figur untuk ikut dalam aksi solidaritas tersebut. Terlihat para artis itu mulai dari Reza rahadian hingga Cing Abdel melakukan demonstrasi, mereka juga berorasi di depan gedung DPR.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret para artis yang ikut aksi demo di depan Gedung DPR, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Bintang Emon

Bintang Emon salah satu komika yang ikut demo di depan Gedung DPR. Di momen itu Bintang Emon tampil dengan kaus hitam dipadukan dengan celana cargo warna krem. Dia terlihat berapi-api saat berorasi di atas mobil komando.

Arie Kriting

Arie Kriting juga ikut menyuarakan aspirasinya di Gedung DPR menolak revisi UU Pilkada. Tak sendiri, Arie Kriting hadir bersama teman-teman komika lainnya. Dia terlihat memakai inner kapucong lengan panjang dipadukan dengan kaus hitam.

Andovi da Lopez

Artis sekaligus Youtuber Andovi da Lopez nampak hadir di tengah kerumunan massa untuk menolak revisi UU Pilkada. Saat dirinya hadir di depan gedung DPR dan mengaku mendapat pesan singkat dari orang tak dikenal.

"Gue dapet WA (WhatsApp) yang mengaku dari Bareskrim, katanya 'mohon segera datang ke kantor bareskrim Jakarta Pusat Anda diduga sebagai penyebar aksi kekerasan dan unjuk rasa.' Dari tadi gua ngapain aja?," ucap Andovi dilansir Instagram pribadinya.