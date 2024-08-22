Advertisement
Kumpulan Poster Demo Tolak RUU Pilkada, Wibu Turun ke Jalan hingga Indonesia Not For Sale

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |18:29 WIB
Kumpulan Poster Demo Tolak RUU Pilkada, Wibu Turun ke Jalan hingga Indonesia Not For Sale
Kumpulan Poster Demo Tolak RUU Pilkada, Wibu Turun ke Jalan hingga Indonesia Not For Sale (Foto: istimewa)
Aksi demo tolak RUU Pilkada yang berlangsung hari ini, Kamis (22/8/2024) dipenuhi dengan poster-poster yang menyuarakan kegelisahan masyarakat belakangan ini. 

Poster-poster tersebut seolah mewakili puncak amarah masyarakat Indonesia, terhadap keputusan Baleg DPR RI baru-baru ini. 

Seperti diketahui, pembahasan RUU Pilkada baru-baru ini dinilai mengabaikan putusan MK soal soal syarat pencalonan kepala daerah-wakil kepala daerah.

Selain berisi kalimat penuh amarah, banyak juga dari kalangan para pendemo yang membawa poster berisi kalimat sindiran nan kreatif, untuk meluapkan kekecewaan mereka  terhadap RUU pilkada. 

Berikut beberapa di antaranya, melansir dari berbagai sumber. 

1.”Saya Wibu. Wibu sampai turun berarti negara gawat”. 

Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)
Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)

2.”Bernadya!! Tolong stop bikin lagu sedih. Negara kita udah menyedihkan.”

Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)
Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)

4.”Guru dituntut untuk mencerdaskan bangsa. Pemerintah malah membodohi rakyat.”

Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)
Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)

5.”Rakyat kerja kena batas usia. Buat anak penguasa revisi seenaknya.”

Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)
Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)

6.”Indonesia is not for sale. Merdeka!”

Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)
Demo penolakan RUU Pilkada di depan Gedung DPR (Foto: X)
 

