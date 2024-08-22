Momen Bucin Pratama Arhan ke Azizah Salsha, Persembahkan Gol untuk Istri Tercinta

NAMA Azizah Salsha belakangan tengah menjadi perbincangan hangat. Beredarnya rumor perselingkuhan yang menyeret nama Azizah Salsha berbuntut panjang, hingga banyak netizen yang mempertanyakan nasib rumah tangganya dengan Pratama Arhan.

Namun, wanita yang akrab disapa Zize itu telah memastikan bahwa rumah tangganya baik-baik saja dan rumor yang beredar tidak lah benar. Sebelum munculnya rumor ini, pasangan selebgram Azizah Salsha dan pesepakbola Pratama Arhan memang sudah selalu mencuri perhatian publik sejak resmi menikah pada 20 Agustus 2023 lalu.

Pasalnya, momen-momen bucin mereka seringkali tersebar di media sosial meski keduanya berusaha untuk tak mengumbarnya dihadapan publik. Salah satu yang cukup menghebohkan adalah momen selebrasi bucin dari Arhan usai mencetak gol yang menjadi buah bibir masyarakat.

Kala itu, Pratama Arhan melakukan selebrasi dengan berlari ke pinggir lapangan sambil memamerkan kaos yang sebelumnya tersembunyi di dalam seragamnya. Kaos tersebut berwarna senada dengan jersey Timnas yang dikenakan Arhan, berwarna merah.

Kaos tersebut bertuliskan nama istri Pratama Arhan, Azizah, dan tanggal pernikahan mereka yang selama beberapa hari sempat menghebohkan , 20 Agustus 2023. Selebrasi tersebut pun begitu ramai dibicarakan di jagat media sosial hingga menjadi trending di Twitter dengan tagar #Azizah.

Kala itu, gol Arhan pun mengukuhkan kemenangan Indonesia menjadi 2-0. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U-23 lolos untuk pertama kalinya ke Piala Asia U-23 2024.

Foto selebrasinya itu pun masih tersimpan di Instagram Arhan, @pratamaarhan8. Bahkan tak lama setelah itu, artis Teuku Wishnu juga meniru aksi selebrasi bucin ala Arhan untuk istrinya.