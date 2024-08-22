Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Napak Tilas Kisah Asmara Azizah Salsha dan Pratama Arhan, Berawal dari Curi-Curi Pandang

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:03 WIB
Napak Tilas Kisah Asmara Azizah Salsha dan Pratama Arhan, Berawal dari Curi-Curi Pandang
Pratama Arhan dan Annisa Azizah. (Foto: Instagram)
A
A
A

RUMOR perselingkuhan memang tengah melanda keluarga Azizah Salsha dan Pratama Arhan.  Namun, wanita yang akrab disapa Zize itu telah memastikan bahwa rumah tangganya baik-baik saja dan rumor yang beredar tidak lah benar.

Jauh sebelum rumor perselingkuhan Zize menjadi perbincangan hangat, Zize dan Arhan memang selalu mencuri perhatian publik sejak mereka menikah. Mulai dari pernikahan yang tiba-tiba dilakukan tanpa mengumumkan soal hubungan asmara sebelumnya, hingga kemesraan mereka yang selalu saja bikin netizen baper. 

Mengenai pernikahan mereka, sempat muncul spekulasi bahwa pasangan ini dijodohkan oleh orangtua mereka sehingga tidak berpacaran melainkan langsung menikah. Sebab, pasangan ini mendadak menikah di Jepang, tanpa mengumumkan bahwa sedang menjalin hubungan asmara sebelumnya. Ayah Zize, Andre Rosiade pun membantah hal itu.

Lantas, seperti apa kisah cinta Zize dan Arhan? Zize pun menceritakan pertemuannya pertama kali dengan sang suami kepada Exco PSSI, Arya Sinulingga.  Zize dan keluarga diketahui memang penggemar berat olahraga sepakbola. Mereka kerap menyaksikan laga Timnas di berbagai kesempatan, salah satunya di ajang SEA Games di Kamboja. 

Di sana lah, Zize pertama kali bermain mata dengan Arhan yang tengah berjuang bersama skuad Garuda. Hanya sebatas curi-curi pandang, belum sampai berkenalan. 

 

Halaman:
1 2
      
