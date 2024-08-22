Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini 6 Artis yang Unggah Peringatan Darurat Bergambar Garuda Biru di Medsos

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |14:27 WIB
Ini 6 Artis yang Unggah Peringatan Darurat Bergambar Garuda Biru di Medsos
Ini 6 Artis yang Unggah Peringatan Darurat Bergambar Garuda Biru di Medsos (Foto: Twitter)
A
A
A

INI 6 artis yang unggah peringatan darurat bergambar Garuda biru di Medsos (media sosial). Mereka mempostingnya melalui platform media sosial mulai dari Whatsapp, Instagram, hingga X atau twitter, gambar ini berseliweran.

Peringatan darurat bergambar garuda biru itu menggambarkan semakin tidak karuannya demokrasi di Indonesia. Hal ini menyusul hasil sidang Baleg DPR RI yang memuluskan langkah sejumlah pihak untuk memenangkan Pilkada di sejumlah wilayah.Berikut ini 6 artis yang unggah peringatan darurat bergambar Garuda biru di Medsos (media sosial):

1. Pandji Pragiwaksono

Pandji Pragiwaksono Berubah Jadi Otoy di Film DOA: Mendadak Kaya

Stand Up komedian, presenter, dan aktor, Pandji Pragiwaksono dengan lantang menyerukan peringatan darurat terhadap demokrasi Indonesia. Seperti dalam kritikannya yang sudah-sudah, dalam akun X pribadinya, Pandji bahkan mengajak semua orang untuk ikut bersuara.

“Yang bilang “Eh kenapa lo ikut2an? Itu kan pilihan elo” mending tutup mulut. Kita butuh sebanyak2nya pasukan. Orang mau merapatkan barisan kok malah didorong menjauh? Mau menangin Bangsa atau mau menangin ego?” tulis Pandji Pragiwaksono.

2. Ernest Prakasa

Ernest Prakasa Akan Beradu Akting dengan Laura Basuki di Film Cek Toko Sebelah 2

Produser film, aktor, dan stand up komedian, Ernest Prakasa juga ikut dalam menyebarkan gambar garuda biru. Ia menghimbau masyarakat untuk memelihara integritasnya di tengah gejolak demokrasi yang hampir runtuh.

“Peluk nurani kuat-kuat. Pelihara integritas, jaga akal sehat.” tulis Ernest Prakasa.

3. Fiersa Besari

Penyanyi dan influencer, Fiersa Besari dikenal cukup kritis dalam melihat dinamika politik Indonesia. Meski biasanya hanya memberikan kritik pelan, namun kali ini dirinya ikut serta menyebarkan peringatan darurat dengan gambar garuda biru di akun X pribadinya.

“Diacak-acak terang-terangan” tulis Fiersa Besari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement