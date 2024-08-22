Ramalan Zodiak 22 Agustus 2024 untuk Aries dan Taurus

RAMALAN zodiak 22 Agustus 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Samir Jain untuk para Aries dan Taurus pada Kamis 22 Agustus 2024, dilansir dari New York Post.

Ramalan Zodiak Aries 22 Agustus 2024

Ada sejumlah masalah praktis yang harus ditangani di hari ini, dan harus menghadapinya dengan kerangka berpikir yang benar. Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan biarkan siapa pun, bahkan orang yang Anda sayangi, membujukmu untuk melakukanlangkah yang salah atau terlalu sensitif tanpa logika. Ini bukan waktunya untuk sentimen!

Ramalan Zodiak Taurus 22 Agustus 2024

Anda telah melakukan banyak hal untuk orang lain dalam beberapa minggu terakhir, jadi sekarang lakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Jangan membiarkan komitmen emosional menghambat diri, lakukan semua hal untuk dirimu secara maksimal 100 persen.

(Rizky Pradita Ananda)