HOME WOMEN LIFE

Gisel Pamer Punya Kuku Cantik, Netizen : Kurang Cincinnya Sih

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |09:08 WIB
Gisel Pamer Punya Kuku Cantik, Netizen : Kurang Cincinnya Sih
Gisella Anastasia Pamer Tampilan Kuku Baru. (Foto: Instagram)
A
A
A

GISELLA Anastasia memang kerap membagikan kesehariannya, termasuk ketika dia tengah melakukan perawatan kecantikan. Nah, baru-baru ini, dia pun membagikan potret cantiknya ketika sedang melakukan manicure pedicure alias perawatan kuku. 

Pada potret tersebut, yang dibagikan Gisel lewat akun Instagramnyam, memperlihatkan dia dengan kuku barunya. Dalam potret tersebut, ia tak hanya memamerkan potret cantik wajahnya, namun juga jari-jari lentiknya. 

Gisella Anastasia

Meski telah tampil cantik dengan kuku nan lentik, namun dalam keterangan postingannya, Gisel mengaku tetap saja kerap kebingungan berpose jika sudah disuruh berfoto. 

“Paling bingung kalau disuruh gaya sama sama kuku tangan yang udah cantik tuh,” ujar Gisel, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @gisel_la.

Gisella Anastasia

Meski begitu, Gisel sukses memamerkan potret cantiknya dengan kuku nan lentik tersebut. Dalam potret pertama, mantan istri Gading Marten itu tampak memamerkan wajah cantiknya dari dekat, sambil menutupinya dengan jari-jari dan kuku nan lentik. 

Meski memiliki warna tidak mencolok, namun warna putih satin pada kukunya itu sukses mempercantik jari-jari indahnya. Pada potret selanjutnya, Gisel tampak mulai percaya diri berpose dengan kedua tangannya, seolah tengah menutupi mulutnya sambil memamerkan jari jemari indahnya itu. 

 

