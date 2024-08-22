Gaya Enzy Storia Berpose Duck Face, Ibu Pejabat Masih Bisa Tampil Menggemaskan Juga

ENZY Storia salah satu artis yang aktif di media sosial. Istri dari Molen Kasetra ini banyak mengunggah kegiatannya, tak hanya saat tampil anggun jadi ibu pejabat, tapi juga tampilan kesehariannya yang tak kalah cantik.

Seperti pada postingan terbarunya ini, Enzy unggah foto selfie. Pada fotonya itu dia memakai slim dress tanpa lengan warna putih.

Enzy tampil cantik memakai makeup natural dengan sentuhan warna pink di bagian mata. Sementara itu rambut panjangnya digerai dengan model curly di bagian ujungnya.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Enzy pose menggemaskan dengan ekspresi wajah duck face. Dia pose sambil menatap ke arah kamera.

“Jangan ya dek ya,” tulis Enzy dalam keterangan fotonya yang tidak diketahui apa maksud dari caption tersebut.

Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memujinya.