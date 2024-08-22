Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Enzy Storia Berpose Duck Face, Ibu Pejabat Masih Bisa Tampil Menggemaskan Juga

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |08:07 WIB
Gaya Enzy Storia Berpose Duck Face, Ibu Pejabat Masih Bisa Tampil Menggemaskan Juga
Potret Menggemaskan Enzy Storia. (Foto: Instagram)
A
A
A

ENZY Storia salah satu artis yang aktif di media sosial. Istri dari Molen Kasetra ini banyak mengunggah kegiatannya, tak hanya saat tampil anggun jadi ibu pejabat, tapi juga tampilan kesehariannya yang tak kalah cantik.

Seperti pada postingan terbarunya ini, Enzy unggah foto selfie. Pada fotonya itu dia memakai slim dress tanpa lengan warna putih.

Enzy tampil cantik memakai makeup natural dengan sentuhan warna pink di bagian mata. Sementara itu rambut panjangnya digerai dengan model curly di bagian ujungnya. 

Enzy Storia

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Enzy pose menggemaskan dengan ekspresi wajah duck face. Dia pose sambil menatap ke arah kamera.

“Jangan ya dek ya,” tulis Enzy dalam keterangan fotonya yang tidak diketahui apa maksud dari caption tersebut.

 

Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memujinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/194/3067083/enzy_storia-rJAW_large.jpg
Pesona Enzy Storia di Catwalk Paris Fashion 2024, Gak Kalah Sama Supermodel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/194/3065433/coach_di_nyfw-mye7_large.jpg
Coach Angkat Level Denim dan Warna Hitam di New York Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/194/3061825/enzy_storia-OPkI_large.jpg
OOTD Minimalis Enzy Storia, Tampil Manis Bak ABG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/194/3060836/enzy_storia-ycjY_large.jpg
Tampilan Enzy Storia Bergaya ala New Yorker, Tanktop Putih Bikin Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/612/3057840/enzy_storia-DNyS_large.jpg
Gaya Summer Outfit ala Enzy Storia, Pakai Midi Dress Garis-garis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057320/enzy_storia-R0rm_large.jpg
Molen Kasetra Ultah Ke-40 Tahun, Enzy Storia: Stop Makan Sop Kambing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement