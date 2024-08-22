Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk Healing Tipis-Tipis ke The Park Pejaten, Bisa Kulineran hingga Nonton Sirkus Rusia

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |13:05 WIB
Yuk <i>Healing</i> Tipis-Tipis ke The Park Pejaten, Bisa Kulineran hingga Nonton Sirkus Rusia
Atraksi sirkus Rusia di The Park Pejaten (Foto: Instagram/@thepark.pejaten)
A
A
A

HEALING menjadi suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi guna melepas kepenatan selepas beraktivitas. Nah, bagi Anda yang tinggal sekitaran wilayah Jakarta Selatan The Park Pejaten mungkin bisa jadi rekomendasi yang tepat. 

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 RI, pengelola menggelar pertunjukan sirkus akrobat udara internasional asal Rusia 'Cirque De Sol'.

"Kami mengundang seluruh masyarakat untuk merasakan pengalaman baru di The Park Pejaten sekaligus bersama menyaksikan berbagai pertunjukan spektakuler dalam rangka menyambut perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan transformasi ini, kami yakin The Park Pejaten akan menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta Selatan dan sekitarnya," ungkap Direktur The Park Pejaten, Teges Prita Soraya dalam siran persnya kepada Okezone, Kamis (22/8/2024).

Konsep interior yang diusung adalah natural modern yang didominasi unsur kayu dengan sedikit sentuhan artwork mural dan tanaman hijau di sekitar bangunan gedung membuat pengunjung bakal betah berlama-lama. 

Atraksi sirkus Rusia di The Park Pejaten(Foto: Instagram/@thepark.pejaten)

Sementara program peningkatan tenant mix dilakukan dengan mengganti dan menambah ragam variasi toko serta kategori produk yang sedang menjadi tren dan digandrungi oleh banyak pelanggan ataupun konsumen.

Kemudian tampilan muka mendapat sentuhan perubahan. Gerai F&B yang berada di lantai dasar memiliki area duduk outdoor dengan taman dan pedestrian yang sejuk. Toilet juga diperbarui dengan sentuhan warna dan pilihan material yang modern.

Selain bisa menikmati atraksi sirkus Rusia, pengunjung juga bisa berwisata kuliner dengan mengunjungi berbagai tenant yang menyajikan camilan khas Nusnatara di antaranya cendol durian, kue cubit, hingga es tebu yang menggoda selera.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
