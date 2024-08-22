Radiasi AirPods Sebabkan Kanker Otak? Ini Penjelasan Lengkapnya!

PENGGUNAAN perangkat nirkabel seperti AirPods sering menimbulkan kekhawatiran tentang potensi risiko kesehatan, terutama terkait radiasi elektromagnetik yang mereka pancarkan.

Meskipun banyak peringatan di media sosial dan anggota keluarga, bukti ilmiah saat ini belum menunjukkan adanya hubungan antara AirPods dan kanker otak maupun masalah kesehatan serius lainnya.

Radiasi Elektromagnetik dan Kesehatan

Dilansir dari The Times of India pada Kamis (22/8/2024) radiasi elektromagnetik dari perangkat nirkabel, termasuk AirPods, disebut-sebut oleh beberapa pihak memiliki potensi risiko kesehatan. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan International Agency For Research on Cancer (IARC) hanya mengkategorikan radiasi ini sebagai karsinogenik.

Ini berarti terdapat kekhawatiran akan hal tersebut, tetapi tidak ada bukti langsung yang menghubungkan radiasi elektromagnetik dengan kanker.

Panduan Penggunaan dan Penelitian