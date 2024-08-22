Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Radiasi AirPods Sebabkan Kanker Otak? Ini Penjelasan Lengkapnya!

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |15:28 WIB
Radiasi AirPods Sebabkan Kanker Otak? Ini Penjelasan Lengkapnya!
Airpods bisa sebabkan kanker? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENGGUNAAN perangkat nirkabel seperti AirPods sering menimbulkan kekhawatiran tentang potensi risiko kesehatan, terutama terkait radiasi elektromagnetik yang mereka pancarkan.

Meskipun banyak peringatan di media sosial dan anggota keluarga, bukti ilmiah saat ini belum menunjukkan adanya hubungan antara AirPods dan kanker otak maupun masalah kesehatan serius lainnya.

Radiasi Elektromagnetik dan Kesehatan

Dilansir dari The Times of India pada Kamis (22/8/2024) radiasi elektromagnetik dari perangkat nirkabel, termasuk AirPods, disebut-sebut oleh beberapa pihak memiliki potensi risiko kesehatan. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan International Agency For Research on Cancer (IARC) hanya mengkategorikan radiasi ini sebagai karsinogenik.

Ini berarti terdapat kekhawatiran akan hal tersebut, tetapi tidak ada bukti langsung yang menghubungkan radiasi elektromagnetik dengan kanker.

Panduan Penggunaan dan Penelitian

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement