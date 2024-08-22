Manfaat Tanam Benang, Tak Hanya Mengencangkan Tapi Juga Bikin Glowing

SEJAK beberapa tahun terakhir, tanam benang jadi salah satu perawatan kecantikan yang banyak dipilih oleh wanita maupun pria. Perawatan ini jadi pilihan yang tepat untuk mereka yang ingin memiliki kulit awet muda dan kencang.

Dokter kecantikan sekaligus Chief Medical Bumi Estetika Perkasa & Aptos International Trainer, dr. Kartini mengatakan tanam benang jadi pilihan masyarakat yang takut dengan tindakan operasi plastik.

“Berbeda dengan operasi plastik yah, tanam benang ini down timenya lebih cepat. Dan biasanya wajah kembali mulus tanpa ada sayatan seperri plastic surgery,” ujar dr Kartini saat ditemui dalam acara peluncuran Aptos Namica, baru-baru ini.

Dokter Kartini menambahkan tanam benang yang banyak dilakukan orang Indonesia adalah di bagian pipi, dan hidung.

“Ada juga yang bagian double chin, dan menaikkan kelopak mata yang turun," katanya.

Karena itu, katanya, teknik tanam benang bisa menjadi salah satu opsi bagi mereka yang ingin mempercantik diri tanpa operasi. Bahkan kini tanam benang berinovasi, tidak hanya membuat kulit wajah kencang tapi juga glowing.

Salah satu benang dari Aptos Namica ini menggunakan Technology of Encapsulation of Nano & Micro particles dengan Hyaluronic Acid (HA).

“Teknologi terbaru ini membuat ketahanan benang bisa bertahan selama dua tahun, dan juga memiliki efek kulit yang glowing karena adanya kandungan Hyaluronic Acid,” katanya.

Lebih lanjut dr Kartini mengatakan perawatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, kecuali mereka yang memiliki alergi kulit karena kandungannya, atau juga yang punya keloid.