India Kembangkan Vaksin Mpox, Bakal Segera Rilis?

CEO Serum Institute of India (SII), Adar Poonawalla sedang bekerja keras mengembangkan vaksin untuk melawan wabah Mpox. Hal ini dilakukan menyusul pedoman terbaru dari pemerintah untuk menangani kasus Mpox. Poonawalla berharap dalam satu tahun ke depan, akan ada hasil positif terkait vaksin yang tengah berkembang ini.

Poonawalla menekankan pentingnya vaksin ini mengingat status darurat kesehatan global akibat wabah Mpox. Menurutnya, pengembangan vaksin ini bertujuan untuk melindungi jutaan nyawa yang mungkin terancam oleh penyebaran penyakit tersebut.

Sekadar informasi, Mpox adalah nama lain dari monkey pox atau cacar monyet. Dunia Internasional sudah mengubah istilah monkey pox menjadi Mpox karena kasus-kasus ini tidak selalu berhubungan dengan monyet.

Melansir dari Indiatimes pada Kamis (22/8/2024), pemerintah telah mengeluarkan pedoman untuk mengisolasi kasus dugaan Mpox, dengan Institut Virologi Nasional (NIV) di Pune yang bertanggung jawab atas pengujian sampel.

Dokter Pragya Yadav dari NIV mengungkapkan sejak 2022, NIV telah menguji sampel Mpox. Namun, dengan adanya garis keturunan baru Mpox, Clade 1B, yang memiliki kemampuan menyebar secara seksual, kekhawatiran pun meningkat. Meski begitu, sejauh ini belum ada sampel yang menunjukkan hasil positif namun kewaspadaan tetap tinggi.