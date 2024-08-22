Nunung Sembuh dari Kanker Payudara, Harus Bolak-balik Jakarta untuk Berobat

KOMEDIAN Nunung mengungkap bahwa dirinya kini sudah tak lagi menetap di Jakarta melainkan di Solo setelah dirinya dinyatakan sembuh dari kanker payudara.

Sehingga, dirinya hanya akan ke Jakarta jika ada beberapa pekerjaan. Kalaupun tidak ada tawaran, Nunung pun tak ingin ambil pusing dan memilih lapang dada menjalani kehidupannya.

"Ya kalau ada reguler ya alhamdulillah, kalau nggak ya nggak ngoyo. Dan sekarang kan aku tinggalnya di Solo kan. Jadi kalau ke Jakarta ada kerjaan lebih dari dua, ada tiga baru aku berangkat. Kalau cuma satu, ya (nggak berangkat)," kata Nunung dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (22/8/2024).

Mulanya, Nunung memutuskan pindah ke Solo karena di Jakarta dirinya belum dapat tawaran pekerjaan lagi. Sementara di Solo dia bisa membantu usaha anak dan mengurus cucu. Kebersamaan dengan keluarga bagi Nunung sebagai penawar rasa sakitnya sehingga dia selalu merasa sehat.

"Ya memang karena di sini belum ada kerjaan terus ingin nya kalau di Jakarta kalau nggak ada kerjaan ngapain? Kalau di Solo kalau nggak ada kerjaan kan aku bantu anak-anak aku pada buka kuliner, terus kayak aku ada anak cucu di sana jadi obat juga buat saya," katanya.

Meski demikian, Nunung masih terus harus bolak-balik ke Jakarta untuk mengecek kesehatannya. Apalagi sebelumnya, Nunung bercerita kalau mata kanannya harus diobati karena ada katarak sehingga penglihatan di mata kanannya hilang.

"Tapi aku juga kalau berobat kan masih terus harus ke Jakarta karena kan dokternya di Jakarta semua," katanya.