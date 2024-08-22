Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jengkelnya Warga Jepang Lihat Turis Asing Sembarangan Taruh Koper di Kereta Shinkansen

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |17:26 WIB
Jengkelnya Warga Jepang Lihat Turis Asing Sembarangan Taruh Koper di Kereta Shinkansen
Kereta cepat Shinkansen (Foto: Pexels/Justin Brinkhoff)
JEPANG dikenal sebagai negara yang sangat ketat dengan aturan dan tata krama. Negara ini sangat disiplin dan teratur, entah itu terhadap warga lokal alias warlok maupun turis asing, mereka tetap harus mengikuti aturan yang tercatat dan berlaku di sana. 

Jika ada seseorang melanggar aturan atau bertindak seenaknya akan dicap sebagai pengacau yang mungkin saja akan dihukum. 

Melansir SoraNews24, tata krama di Jepang yang paling diperhatikan adalah saat berada di tempat umum, seperti kereta cepat Jepang, Shinkansen. 

Di kereta cepat biasanya terdapat banyak poster atau rambu-rambu yang bertujuan mengingatkan pengunjung untuk memerhatikan etiket untuk menjaga keharmonisan bersama selama bepergian. Meski mungkin saja ada beberapa penumpang yang bersikap seenaknya tanpa memikirkan orang lain. 

10 Negara Paling Aman di Dunia 2024

Bulan ini sebuah kejadian di Jepang tepatnya di dalam Shinkansen, seorang penumpang melampiaskan kekesalannya ke media sosial X, setelah melihat seorang turis asing yang menyalahgunakan ruang bagasi besar di dalam kereta. 

Ruang bagasi ini berada di belakang baris kursi terakhir di gerbong khusus di Jalur Shinkansen Tokkaido, Sanyo, dan Kyushu. Ketiganya didirikan oleh masing-masing operator Central Japan Railway Company (JR Tokai), West Japan Railway Company (JR West), dan JR Kyushu pada bulan Mei 2020. 

Ruang bagasi hanya dapat dipesan bersamaan dengan pembelian tiket, dan akan mendapatkan salah satu kursi di baris belakang.

Namun sayangnya, saat penumpang yang memesan ruang bagasi itu menaiki kereta, mereka terkejut melihat ruang itu telah dipenuhi oleh koper, di mana da tiga koper yang terjepit di area itu. 

 

