HOME WOMEN TRAVEL

Ratusan Penerbangan Tertunda Gegara Gunting Hilang di Bandara, Kok Bisa?

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |12:07 WIB
Ratusan Penerbangan Tertunda Gegara Gunting Hilang di Bandara, Kok Bisa?
Bandara New Chitose di Hokkaido, Jepang (Foto: Reuters/Issei Kato)
SEPASANG gunting dilaporkan hilang di Bandara New Chitose, Hokkaido, Jepang. Akibat peristiwa ini, banyak penerbangan yang dibatalkan dan ditunda. 

Gunting tersebut diduga menghilang dari sebuah toko di ruang tunggu keberangkatan. Namun kemudian gunting ditemukan di tempat yang sama dan diumumkan setelah memastikan kesamaannya. 

Mengutip Business Insider, ratusan penerbangan terganggu pada Sabtu pekan lalu. Sebanyak 36 penerbangan dibatalkan dan 201 lainnya ditunda. 

Siaran Jepang NHK melaporkan bahwa pemeriksaan keamanan ditangguhkan selama sekitar dua jam setelah gunting hilang dari sebuah toko di ruang tunggu keberangkatan. 

Benda Terlarang Dibawa Naik Pesawat

BBC melaporkan, penumpang yang telah melalui pemeriksaan keamanan harus melalui pemeriksaan lagi yang menyebabkan antrean panjang. 

Maskapai penerbangan Jepang, All Nippon Airways, menyampaikan melalui platform X bahwa penerbangan dapat ditunda karena pemeriksaan keamanan di bandara. 

Gangguan tersebut diperparah dengan banyaknya wisatawan gang akan terbang pulang setelah Obon, hari libur Jepang. 

Bandara Hokkaido merilis pada Senin, dua hari setelah insiden tersebut, bahwa gunting itu ditemukan di toko yang sama tempat gunting tersebut awalnya hilang. Demikian diwartakan surat kabar nasional Nikkan Sports

 

