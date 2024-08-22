Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Soroti Tantangan Industri Musik di Era Disrupsi Teknologi Digital 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |07:40 WIB
Kemenparekraf Soroti Tantangan Industri Musik di Era Disrupsi Teknologi Digital 
Kemenparekaf gelar FGD ‘A Tribute to Mas Yos’ di Jakarta (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Panitia Pelaksana Mengenang Mas Yos atau ‘A Tribute to Mas Yos’ di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

FGD ini menjadi pelaksanaan awal untuk mengenang sosok Mas Yos atau A Tribute to Mas Yos lewat Peluncuran Buku & Pameran: ‘Panggil Saya Mas Yos’. 

Dalam FGD ini dibahas mengenai perubahan mendasar dalam tata kelola manajemen industri musik rekaman dan radio. Serta, bagaimana perubahan ini telah membentuk lansekap industri hiburan di Indonesia dari masa ke masa.

Sebab, Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf, Syaifullah Agam menilai, industri musik rekaman dan radio di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang dipenuhi dengan inovasi, tantangan, dan disrupsi teknologi.

“Kita kan rentan dengan pembajakan, nah jadi hak-hak terkait dengan royalti atau tadi hak kekayaan intelektual, nah ini kan jadi sering ada disrupsi terkait hal ini,” ujar Syaifullah, saat diwawancara usai FGD. 

“Nah ini kan jadi nunjukin bahwa walaupun industri musik secara talentanya berkembang dengan cepat dan besar, tapi di dalam tata kelolanya itu sendiri nggak begitu atau malah belum secepat dari pada pengembangan sisi talenta dan kreatifitas,” tambah dia.

Syaifullah menyebut, saat ini juga terjadi disrupsi media berupa inovasi dan perubahaan yang sangat substansial dengan kehadiran teknologi digital.

Begitu pula dengan radio, yang mengalami disrupsi media akibat perubahan pola konsumsi publik dan ekosistem pendukungnya. 

Kehadiran internet dan platform streaming musik membuat pendengar memiliki banyak pilihan dalam mengakses konten dengan kecepatan realtime, sehingga radio konvensional mulai kehilangan pendengarnya. 

Namun, beberapa stasiun radio yang adaptif mampu memanfaatkan teknologi dan memperluas jangkauan melalui streaming online dan podcast.

Karena itu, ia menilai, penting bagi sejumlah stakeholders terkait untuk membenahi masalah ini bersama-sama. 

 

