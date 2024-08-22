Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Gadis Cantik Sediakan Nasi Padang Gratis buat Pendemo Tuai Pujian Warganet

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |17:37 WIB
Viral Gadis Cantik Sediakan Nasi Padang Gratis buat Pendemo Tuai Pujian Warganet
Ayas bersama rekannya sediakan makanan dan minuman gratis untuk pendemo (Foto: X/@aromapetrikorr)
A
A
A

BANYAK cara dilakukan masyarakat untuk mendukung aksi demo tolak RUU Pilkada yang berlangsung hari ini, Kamis (22/8/2024). Salah satunya, seperti yang dilakukan gadis cantik bernama Ayas. 

Alih-alih berorasi atau menenteng poster, ia justru tampak membawa beberapa boks besar yang ternyata berisi sejumlah makanan ke lokasi demo. 

Usut punya usut, Ayas bersama beberapa temannya sengaja membawa makanan dalam jumlah cukup banyak itu untuk disediakan bagi para pendemo. 

Ia tampak melakukan aksi mulianya itu di salah satu titik yang ia namakan 'Pos Humanies Project', yang berada tidak jauh dari lokasi demo di area Gedung DPR, Senayan, Jakarta. 

Gadis itu lantas membagikan beberapa potret penampakan pos makanan gratis tersebut melalui postingan di akun X miliknya. 

Nasi Padang Gratis buat Pendemo(Foto: X/@aromapetrikorr)

Dalam salah satu potret, Ayas terlihat berfoto di depan spanduk besar berwarna biru bertuliskan, ‘Minuman & Makanan Gratis’. Bahkan, perempuan berkacamata itu juga menyediakan berbagai jenis obat-obatan jika ada pendemo yang sakit. 

“Teman-teman yang haus, yang lapar, yang butuh tolak angin, butuh oksigen, mampir ke pos Humanies Project aja!,” tulis Ayas, dalam salah satu keterangan postingan di akun X miliknya, @aromapetrikorr.

Menariknya, Ayas tak tanggung-tanggung menyediakan makanan gratis untuk para pendemo tersebut.

Pasalnya, ia tak hanya menyediakan makanan pengganjal perut berupa tahu goreng dan roti yang tersedia dalam beberapa boks berukuran besar, namun juga beberapa kantong plastik besar berisi puluhan bungkus nasi padang, yang terkenal sebagai makanan favorit sejuta umat!

“Nambah tahu gratis gais. ambil aja buat ganjel perut!!!!!,” katanya. 

 

