Ini Makanan dan Minuman yang Harus Dihindari Penderita Gigi Sensitif

GIGI sensitif memang kerap menjadi penghalang kita menikmati kuliner. Mereka yang menderita gigi sensitif biasanya menghindari makanan yang terlalu dingin ataupun terlalu panas.

Oleh karena itu, untuk mengurangi agar gigi berlubang itu tidak bertambah parah, kita bisa melindunginya dengan pasta gigi. Salah satu pendiri Bentodent Dr. Neha Chhabra mengatakan banyak pasta gigi untuk gigi sensitif yang mengandung nitrat dan trifluorida, namun ia menyarankan untuk memilih pasta gigi dengan bahan alami.

"Pasta gigi ini terbuat dari bahan-bahan seperti tanah liat bentonit, cengkeh, propolis, dan daun jambu biji, yang secara efektif meminimalkan sensitivitas serta menghilangkan iritasi dan perubahan rasa yang sering dikaitkan dengan bahan kimia, ”ujarnya seperti dilansir dari Hindustan Times.

Selain menyikat gigi, membersihkan gigi dengan benang setiap hari menghilangkan plak dan bakteri yang menumpuk di gusi serta meningkatkan kesehatan gusi kepekaan. Ia juga menyarankan minum banyak air setiap hari untuk membersihkan partikel makanan dan mengurangi efek minuman asam atau bergula.

"Kalsium penting untuk gigi yang kuat, jadi masukkan produk susu seperti yogurt dan keju ke dalam makanan Anda untuk meningkatkan perawatan mulut," tambahnya.