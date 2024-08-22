Resep Kue Serabi Solo, Jajanan Pasar nan Legendaris

RESEP kue hari ini adalah serabi solo yang punya banyak penggemar. Serabi solo memang memiliki rasa yang khas, dan kerap dijual sebagai jajanan pasar.

Nah, berikut resep dan cara membuat serabi solo, seperti dilansir dari akun Cookpad Ummu Juwa, @jannah28. Resep ini pun cukup untuk membuat 25 buah serabi solo.

Bahan Adonan serabi

1 sendok makan tepung tapioka

1/2 sendok teh garam

650 mililiter santan cair (perasaan Ke 2)

250 gram tepung beras

130 gram gula

3 gram ragi instan

1 telur

Daun pisang untuk membungkus serabi

Bahan siraman

250 mililiter santan kental(perasaan kelapa pertama)

1/2 sendok teh garam

3 sendok makan gula

Daun pandan

Cara Membuat

1. Untuk membuat adonan serabi, rebus santan hingga mendidih lalu diamkan hingga hangat kuku

2. Campur semua bahan A sampai tidak bergerindil lagi, lalu diamkan selama 1jam

3. Masak bahan B hingga mendidih lalu sisihkan

4. Tuang adonan 1 centong sayur kedalam wajan, lalu beri siraman 1-2 sendok makan masak 3-4 menit

5. Setelah warna kecoklatan angkat serabi lalu dinginkan

6. Siapkan daun pisang, potong kecil dengan lebar 11×11 cm

7. Guling serabi di atas daun pisang beri solatip kecil

12. Serabi solo siap di hidangkan.

(Martin Bagya Kertiyasa)