HOME WOMEN FASHION

OOTD Tenis ala Azizah Salsha, Tampil Sporty dan Stylish

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |19:02 WIB
OOTD Tenis ala Azizah Salsha, Tampil Sporty dan Stylish
OOTD Azizah Salsha Main Tenis. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN selebgram Azizah Salsha mencuri perhatian publik setelah dugaan isu perselingkuhannya dengan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer. Namun, istri dari Pratama Arhan ini sudah memberi klarifikasi bahwa berita yang beredar tidak benar.

Meski demikian, banyak netizen yang masih menyoroti sosok Azizah Salsha. Dalam Instagram pribadinya dia banyak membagikan aktivitasnya, salah satunya saat main tenis.

Penampilannya pun jadi sorotan karena terlihat stylish. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @azizahsalsha_. 

Hobi olaharga
Azizah Salsha
Putri dari politisi Andre Rosiade ini memang hobi olahraga. Beberapa olahraga yang ia tekuni mulai dari golf, pole dance, tenis hingga paddle. Momen olahraganya banyak ia bagikan di Instagram. 

“Menyala Azizah,” timpal @timn***

Halaman:
1 2
      
