Zodiak Ini Paling Energetik, Kenapa?

DALAM dunia astrologi, setiap zodiak memiliki karakteristik dan energi unik yang membentuk kepribadian dan tindakan mereka.

Nah, di antara semua zodiak, Aries dikenal sebagai yang paling penuh energi. Tanda zodiak pertama ini memiliki sifat-sifat yang membuat diri mereka menonjol dalam hal semangat, keberanian, dan dorongan untuk bertindak.

Lantas kenapa zodiak ini disebut sebagai zodiak paling energetic? Diwarta dari Bustle, Sabtu (24/8/2024) berikut paparan singkatnya.

Aries memiliki energi yang menggambarkan awal baru, kepemimpinan, dan inisiatif. Pemilik zodiak ini adalah tipe pelopor yang selalu siap menghadapi tantangan baru dengan antusiasme yang tak terbendung. Punya energi, stamina dan semngat baru sebagai seorang pemimpim.

Dalam astrologi, setiap tanda zodiak termasuk dalam salah satu dari tiga modalitas. Namun, yang membedakan Aries dari dua zodiak api lainnya adalah sifat kardinalnya. Tanda-tanda cardinal, dikenal sebagai inisiator yang penuh aksi dan semangat. Mereka selalu bergerak maju, membawa energi baru dan keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Bikin Arie punya sifat kepribadian dinamis, penuh gairah, dan terkadang impulsif dalam bertindak.

(Rizky Pradita Ananda)