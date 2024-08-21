Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Zodiak Ini Paling Energetik, Kenapa?

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |20:00 WIB
Zodiak Ini Paling Energetik, Kenapa?
Zodiak Ini Paling Energetik (Foto: Freepik)
A
A
A

DALAM dunia astrologi, setiap zodiak memiliki karakteristik dan energi unik yang membentuk kepribadian dan tindakan mereka.

Nah, di antara semua zodiak, Aries dikenal sebagai yang paling penuh energi. Tanda zodiak pertama ini memiliki sifat-sifat yang membuat diri mereka menonjol dalam hal semangat, keberanian, dan dorongan untuk bertindak.

Lantas kenapa zodiak ini disebut sebagai zodiak paling energetic? Diwarta dari Bustle, Sabtu (24/8/2024) berikut paparan singkatnya.

Aries memiliki energi yang menggambarkan awal baru, kepemimpinan, dan inisiatif. Pemilik zodiak ini adalah tipe pelopor yang selalu siap menghadapi tantangan baru dengan antusiasme yang tak terbendung. Punya  energi, stamina dan semngat baru sebagai seorang pemimpim.

Dalam astrologi, setiap tanda zodiak termasuk dalam salah satu dari tiga modalitas. Namun, yang membedakan Aries dari dua zodiak api lainnya adalah sifat kardinalnya. Tanda-tanda cardinal, dikenal sebagai inisiator yang penuh aksi dan semangat. Mereka selalu bergerak maju, membawa energi baru dan keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Bikin Arie punya sifat kepribadian dinamis, penuh gairah, dan terkadang impulsif dalam bertindak.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759//zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement