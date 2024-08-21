Duh! 3 Zodiak Ini Baiknya Detoks Medsos

MEDIA sosial atau medsos bisa menjadi ruang yang menyenangkan, penuh dengan informasi dan interaksi sosial.

Namun, seperti halnya pisau yang punya dua mata sisi, medsos juga bisa membuat kesehatan mental terganggu. Itulah kenapa perlu untuk sesekali melakukan detoks atau bersih-bersih medsos.

Menariknya, dilihat dari kacamata astrologi, bagi beberapa zodiak, detoks media sosial dibutuhkan bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan untuk tetap seimbang. Mengutip Bustle, Sabtu (24/8/2024) berikut tiga zodiak yang harus detoks medsos.

1. Gemini: Dikenal sebagai komunikator ulung, selalu terlibat dalam percakapan dan berbagi informasi. Sayangnya, sifat ini bisa membuat mereka mudah terjebak dalam kebiasaan scroll tanpa henti. Para Gemini perlu detoks dari media sosial untuk meredakan kecemasan yang bisa muncul akibat informasi berlebihan dan interaksi sosial yang tak ada habisnya.