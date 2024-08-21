Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Duh! 3 Zodiak Ini Baiknya Detoks Medsos

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |15:00 WIB
Duh! 3 Zodiak Ini Baiknya Detoks Medsos
Zodiak Ini Baiknya Detoks Medsos (Foto: Freepik)
A
A
A

MEDIA sosial atau medsos bisa menjadi ruang yang menyenangkan, penuh dengan informasi dan interaksi sosial.

Namun, seperti halnya pisau yang punya dua mata sisi, medsos juga bisa membuat kesehatan mental terganggu. Itulah kenapa perlu untuk sesekali melakukan detoks atau bersih-bersih medsos.

Menariknya, dilihat dari kacamata astrologi, bagi beberapa zodiak, detoks media sosial dibutuhkan bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan untuk tetap seimbang. Mengutip Bustle, Sabtu (24/8/2024) berikut tiga zodiak yang harus detoks medsos.

1. Gemini: Dikenal sebagai komunikator ulung, selalu terlibat dalam percakapan dan berbagi informasi. Sayangnya, sifat ini bisa membuat mereka mudah terjebak dalam kebiasaan scroll tanpa henti. Para Gemini perlu detoks dari media sosial untuk meredakan kecemasan yang bisa muncul akibat informasi berlebihan dan interaksi sosial yang tak ada habisnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759//zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement