HOME WOMEN LIFE

5 Arti Ayam Berkokok Jam 3 Malam Menurut Primbon dan Mitos

Anisya Putri Fadhilah , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |22:40 WIB
5 Arti Ayam Berkokok Jam 3 Malam Menurut Primbon dan Mitos
Arti Ayam Berkokok Jam 3 Malam Menurut Primbon dan Mitosnya (Foto: Pexels/Samer Daboul)
A
A
A

SEBAGIAN dari kita mungkin pernah mengalami mendengar ayam berkokok di tengah malam bahkan saat dini hari, contohnya di jam 3 malam

Beberapa pendapat tentang mitos adanya arti tentang ayam berkokok di jam 3 malam. Jika dianalisis menggunakan primbon Jawa, hal tersebut masih diyakini oleh masyarakat hingga sekarang.

Kemunculan suara ayam berkokok di malam hari sering kali memiliki makna dan mitos tersendiri, termasuk menurut keyakinan mitos dan primbon Jawa. Fenomena ini bisa dihubungkan dengan hal-hal mistis atau dianggap sebagai pertanda baik yang membawa rezeki. Lantas apa saja sih arti di balik suara ayam berkokok di jam 3 malam? Dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (21/8/2024), berikut uraian singkatnya.

1. Ada malaikat: Suara ayam berkokok di tengah malam dianggap sebagai tanda bahwa malaikat mungkin sedang hadir di hadapanmu atau sekadar melintas. Dalam kepercayaan umat Islam, ayam dipandang sebagai unggas dengan kemampuan khusus, terutama dalam mendeteksi kehadiran malaikat.

2. Muncul mahluk astral: Beberapa orang percaya bahwa suara ayam berkokok dapat menandakan kehadiran makhluk supernatural atau hantu yang sedang lewat. Konon, ayam akan berkokok sebagai respons melihat mahluk astral atau hantu tersebut lewat di depannya.

3. Ada ular: Ular adalah hewan yang dihindari ayam karena dapat menjadi ancaman, karena ayam bisa jadi sasaran mangsa dari hewan reptile satu ini.

 

Halaman:
1 2
      
