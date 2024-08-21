5 Potret Salim Nauderer Mantan Pacar Rachel Vennya, Diduga Jadi Pria Idaman Lain Azizah Salsha

NAMA Salim Nauderer tiba-tiba menjadi perbincangan publik setelah putus dari Rachel Vennya. Pasalnya, ramai dugaan isu dirinya selingkuh dari Rachel dengan menjalin hubungan dengan Azizah Salsha, istri pesepakbola terkenal, Pratama Arhan.



Salim Nauderer sendiri merupakan seorang selebgram berwajah tampan. Namanya pertama kali mulai dikenal, setelah berpacaran dengan Rachel Vennya. Ditambah lagi, dengan kasus kabur dari karantina di Wisma Atlet saat menjalani karantina bersama Rachel Vennya.



Melalui Instagram pribadinya, Salim banyak membagikan potretnya.Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dirangkum dari akun Instagram Salim, @salnaudere, Rabu (21/7/2024)





1. Hobi liburan: Potret pria berdarah Jerman satu ini saat liburan di Labuan Bajo. Tampil santai memakai kaus dipadukan dengan celana pendek dan sneakers. Salim terlihat tengah fokus menikmati keindahan Labuan Bajo dari atas bukit.





2. Kece pakai sweatshirt: Tampilan kece Salim Nauderer pakai sweatshirt warna hijau. Dia memadukan outfitnya dengan celana pendek putih. Tak lupa Salim memakai kacamata hitam dan topi agar tampilannya jadi semakin keren.