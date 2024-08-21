Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Salim Nauderer Mantan Pacar Rachel Vennya, Diduga Jadi Pria Idaman Lain Azizah Salsha

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |20:30 WIB
5 Potret Salim Nauderer Mantan Pacar Rachel Vennya, Diduga Jadi Pria Idaman Lain Azizah Salsha
Potret Salim Nauderer Mantan Pacar Rachel Vennya, Diduga Jadi Pria Idaman Lain Azizah Salsha (Foto: Instagram @salnaudere)
A
A
A

NAMA Salim Nauderer tiba-tiba menjadi perbincangan publik setelah putus dari Rachel Vennya. Pasalnya, ramai dugaan isu dirinya selingkuh dari Rachel dengan menjalin hubungan dengan Azizah Salsha,  istri pesepakbola terkenal, Pratama Arhan.

Salim Nauderer sendiri merupakan seorang selebgram berwajah tampan. Namanya pertama kali mulai dikenal, setelah berpacaran dengan Rachel Vennya. Ditambah lagi, dengan kasus kabur dari karantina di Wisma Atlet saat menjalani karantina bersama Rachel Vennya.

Melalui Instagram pribadinya, Salim banyak membagikan potretnya.Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dirangkum dari akun Instagram Salim, @salnaudere, Rabu (21/7/2024)



1. Hobi liburan: Potret pria berdarah Jerman satu ini saat liburan di Labuan Bajo. Tampil santai memakai kaus dipadukan dengan celana pendek dan sneakers. Salim terlihat tengah fokus menikmati keindahan Labuan Bajo dari atas bukit.

Salim Nauderer

2. Kece pakai sweatshirt: Tampilan kece Salim Nauderer pakai sweatshirt warna hijau. Dia memadukan outfitnya dengan celana pendek putih. Tak lupa Salim memakai kacamata hitam dan topi agar tampilannya jadi semakin keren.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186666//dara_arafah-viQe_large.jpg
Dara Arafah dan Rehan Mubarak Gelar Akad Nikah di Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185731//riyuka_bunga-BoTj_large.jpg
Riyuka Bunga Syok Dihujat Netizen Imbas Berita Hoax terkait Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185714//inara_rusli-OUWx_large.jpg
Polisi Segera Periksa Inara Rusli terkait Kasus Dugaan Perzinaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185289//azizah_salsha-F9RB_large.jpg
‎Azizah Salsha Kena Roasting Kimberly Ryder karena Dinilai Tak Ramah pada Tunawicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187//arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184004//azizah_salsha-vNl2_large.jpg
Azizah Salsha: Keputusan Cerai dengan Pratama Arhan Diambil dengan Matang dan Dewasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement