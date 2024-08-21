Tak Ditemani Azizah Salsha, Pratama Arhan Akui Masak Sendiri Selama di Korea

Pratama Arhan Akui Urus Diri Sendiri Selama di Korea Selatan (Foto: Instagram @pratamaarhan8)

KISRUH rumah tangga pesepakbola Pratama Arhan tengah jadi sorotan publik dan trending sejak Selasa (20/8/2024) malam, usai terkuak dugaan sang istri, Azizah Salsha berselingkuh dengan kekasih Rachel Vennya kala itu, Salim Nauderer.

Tersiar kabar, memang Azizah Salsha tak mendampingi Arhan yang berkarir di klub Suwon FC, Korea Selatan. Kabar ini diperoleh dari netizen pemilik akun @lucymandezta, lewat tangkapan layar yang diunggah oleh akun X @utadabout. Lucya Mandez bersama sang suami diketahui merupakan mantan asisten Luis Milla di Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Bang Bes.

Ketika di Korea Selatan, keduanya menyempatkan diri bertemu dengan Pratama Arhan yang saat itu sedang bersiap menyaksikan aksi sang tim di Liga 1 Korea Selatan 2024, Suwon FC.

“Dari sekian banyak pemberitaan, paling sedih baca yang ini cok. Satu pria tersakiti, semua merasakannya,” tulis akun @utadabout, dikutip Rabu (21/8/2024)

Terlihat foto saat akun Lucy bercengkrama dengan Arhan. Lucy pun mengungkap hal sedih saat bertemu dengan Arhan. Dalam pertemuan itu, Lucya Mandez bertanya banyak hal kepada Pratama Arhan.

“Beberapa bulan lalu, aku sama suamiku jengkuin Arhan di Korea. Aku tanya ke dia, kok istrinya kok gak ikut. Dengan wajah sendunya dia jawab ‘dia sibuk banget kak jadi belum bisa nyusul’,” kata Lucy.

(Foto: Tangkapan layar X @utadabout)

Kemudian, Lucy melanjutkan bertanya kabar Arhan dan bagaimana menjalani hari-harinya tanpa istri, terutama dalam urusan makan sehari-hari.

“Terus aku tanya lagi, kamu sehat kan tapi? Kalau mau makan gimana? Dia jawab “kadang Arhan beli kadang masak sendiri’ apa-apa sendiri,” lanjutnya.