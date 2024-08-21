5 Potret Azizah Salsha Sebelum Menikah, Cuek Dan Tomboy

NAMA Azizah Salsha tengah menjadi sorotan hari ini. Hal ini lantaran ia diduga menjadi orang ketiga dalam hubungan Rachel Vennya dan Salim Nauderer.

Hal ini lantas membuat warganet kembali berbondong-bondong mencari tahu tentang sosok Azizah Salsha. Termasuk sosoknya sebelum terkenal sebagai istri pesepak bola Pratama Arhan.

Nah, berikut beberapa potret Azizah Salsha, sebelum menjadi istri Pratama Arhan, melansir dari akun Instagramnya, @azizahsalsha_.

Cantik natural



Sebelum menjadi sosok yang terkenal seperti sekarang, penampilan Azizah tampak cenderung sederhana dan kerap tampil dengan gaya makeup yang lebih natural. Salah satunya, bisa terlihat dalam potret ini.

Percaya diri dengan gaya cuek



Tak hanya kerap tampil natural, Azizah juga tampak percaya diri dengan outfit yang cuek. Misalnya dalam potret berikut. Ia tampak tetap percaya diri mengenakan setelan berwarna putih nan simpel, dan tanpa pulasan makeup.