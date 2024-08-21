7 Quote Rachel Vennya yang Barusan Putus dari Salim Nauderer

ADA 7 quote Rachel Vennya yang barusan putus dari Salim Nauderer. Beberapa ucapannya ini dia posting dalam akun media sosialnya.

Terlebih, selebgram cantik berusia 28 tahun ini banyak menginspirasi mengenai ucapannya. Lantaran, Rachel merupakan selebgram hingga pebisnis sukses yang banyak memberikan motivasi.



Berikut 7 quote Rachel Vennya yang barusan putus dari Salim Nauderer bikin shock netizen:

1. Quote tentang semangat menjadi sukses

"Berjanjilah untuk tidak melihat ke belkang karena kamu tidak akan melewatinya lagi,"ucap Rachel Vennya.

2. Quote tentang lepas hijab

"I hate being suspicous about things, but damn that gut feeling is always right,"tulisnya.

3. Ucapan dengan jodoh

Rachel memberikan ucapan mengenai jodoh. Menurutnya jodoh adalah rahasia Tuhan.

"Intinya, jodoh di tangan Tuhan, kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Kalo Niko jodoh aku, mungkin akan dibuktikan kalau ini semua fitnah, tapi kalau emang bukan, aku cuma bisa menjadikan ini semua pelajaran," ujar Rachel Vennya dulu di unggahan Askfm-nya.

4.Quote tentang memaafkan

Ibu dua anak ini menyebut jika memaafkan diri sendiri adalah bagian dari memperbaiki diri ke depannya sebagai manusia."Setiap orang berbuat kesalahan, bukan seberapa besar kesalahan tersebut, tapi bagaimana mereka mencoba dan berusaha untuk memperbaiki diri," tutur Rachel dalam salah satu unggahan Instagramnya.

5. Quote tentang ikhlas

"Karena logikanya kalau suami kita sayang sama kita, dia pasti mau usaha buat kita bukan seberapa harga barangnya, tapi bagaimana caranya dia untuk dapetin hal-hal itu," tutur Rachel Vennya dalam unggahan Instagram Storiesnya.

6. Quote tentang kesempatan

Astagfirullah for my past, Alhamdulillah for my present and InsyaAllah for my future," tutur Rachel di Instagramnya.

7. Quote tentang pria baik

" Jika tidak ku temukan satu lelaku baik di dunia ini maka lelaki baik itu harus lahir dari rahimku," kata Rachel Vennya dalam akun instagramya

(Rina Anggraeni)