130 Kata-kata Bijak, Menenangkan dan Bisa Dipakai di Banyak Situasi

130 Kata-kata Bijak, akan diuraikan melalui artikel ini. Bertujuan untuk menjadi bahan inspirasi yang informatif, bagi Anda semua yang ingin berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata bijak.

Kata-kata bijak yang lucu, atau pun dalam maknanya, bisa jadi salah satu media untuk menenangkan hati baik untuk diri sendiri atau pun orang-orang terkasih di sekitar kita.

Tidak hanya itu, kata-kata bijak umumnya mengandung banyak makna yang menyentuh hati, kutipan-kutipan ini juga menghadirkan momen refleksi dengan cara yang menyenangkan. Cocok untuk dibagikan kepada teman, atau sekadar dinikmati sendiri. Berikut 130 kata-kata bijak yang bisa dipakai di berbagai situasi, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (21/8/2024)

130 Kata-kata Bijak

1. Bersikaplah sewajarnya jangan kelewatan, karena kalau kelewatan harus putar balik.

2. Fakta membuktikan, orang yang rajin mandi masih kalah dengan orang yang rajin senyum.

3. Sabar itu memang berat karena hadiahnya kebahagiaan, coba kalau gampang paling hadiahnya kipas angin.

4. Gula sejimpit merusak kopi secangkir, kamu yang berselung pipit bikin aku gak bisa mikir.

5. Hidup itu memang banyak cobaan, kalau banyak cucian namanya laundry.

6. Jangan jadi orang lucu, karena ujung-ujungnya Cuma enak dijadikan teman.

7. Seandainya tiada wanita, seluruh uang di dunia ini tidak akan ada artinya.

8. Bekerjalah seperti tuyul yang tidak butuh pujian, tidak terlihat tapi hasilnya jelas.

9. Kalau kata Jamrud, ada Pelangi di matamu, tapi kalau kata akua da Pelangi di seluruh hatiku karena kamu.

10. Sukses itu melewati banyak proses, bukan protes.

11. Sebongkah berlian tidak pernah disandingkan dengan kerikil, maka dari itu Tuhan memisahkan kita.

12. Menghitung dosa orang lain, tidak akan langsung membuatmu menjadi orang suci.

13. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat, tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak.

14. Rumah tangga itu rumit, kalau sederhana itu namanya rumah makan.

15. Jika terlalu menjaga image, hidupmu hanya sebatas jpeg.

16. Sekecil apapun uangnya, tetap akan cukup bisa digunakan untuk memenuhi biaya hidup, tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup.

17. Selalu ikuti kata hatimu, tapi ingat untuk selalu membawa otakmu juga.

18. Bekerja keraslah dan jangan berhenti hingga tetanggamu mengira hasil rezekimu hasil pesugihan.

19. Kenapa harus menjadi seperti orang lain kalau sama susahnya dengan menjadi diri sendiri.

20. Saat hidup menutup pintu untukmu, buka lagi saja, begitulah cara kerjanya.

21. Kehidupan dibentuk oleh mimpi-mimpimu, jadi berhentilah membuang waktu dan pergilah tidur.

22. Jadilah seperti nanas, berdiri tegak, mengenakan mahkota, dan manis di dalamnya.

23. Aku tidak suka kekerasan, tapi tidak masalah kalau aku dipukul dengan keberuntungan.

24. Jika kamu merasa kesepian, matikan lampu dan tontonlah film horor, maka kamu tidak akan merasakan kesepian lagi.

25. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan.

26. Motivator dan pembicara tidak bisa membuatku rajin bekerja, hanya cicilan dan tagihan yang mampu.

27. Anak kecil saja menangis jika tidak punya teman, bagaimana dengan hati kecil ini yang tidak punya pasangan.

28. Bila Anda jelek, jangan takut untuk mencintai karena yang seharusnya takut adalah yang Anda cintai.

29. Aku bukan pemalas, hanya saja sedang menjalankan mode hemat energi.

30. Sebenarnya, kunci sukses itu hanya satu, Cuma lupa taruh di mana kuncinya.