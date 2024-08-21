Ini Tips Maksimalkan Manfaat Video Game untuk Anak

VIDEO game sering kali dipandang negatif bagi anak-anak, sehingga menyebabkan orang tua melarang anaknya bermain game. Hal ini sering kali disalahkan pada masalah kesehatan mental, terutama karena kekhawatiran akan kecanduan.

Menurut Hindustan Times, video game berada dalam zona abu-abu. Meskipun jadi cara mudah untuk bersantai dan melakukan yang terbaik, bermain video game menguji kemampuan Anda untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko.

Sebuah penelitian yang dilakukan antara tahun 2020 dan 2022 di Jepang dengan hampir 100.000 peserta menemukan korelasi positif antara penggunaan video game dan kesehatan mental yang lebih baik. Namun penelitian ini juga memperingatkan kemungkinan efek samping.

Video game adalah salah satu bentuk pelarian dan membantu mengurangi kecemasan dan stres. Penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki konsol video game dapat meningkatkan rasa sejahtera.

Selain itu, video game memberikan pengalaman menarik dan kreatif untuk meningkatkan keterampilan kognitif, keterampilan memecahkan masalah, navigasi visual-spasial, dan koordinasi tangan-mata. Namun, obrolan terkait bermain game diperlukan agar tetap terjadi komunikasi di dunia nyata.

Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan masalah kesehatan, dan dalam beberapa kasus kebiasaan ini pun dapat memengaruhi pola makan dan tidur.

Namun, melarang video game sama sekali bukanlah jawabannya. Ketika ada sesuatu yang dipesan, ada lebih banyak permintaan. Sebaliknya, cobalah mencari keseimbangan.