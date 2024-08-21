Viral Lomba Tebak Istri, yang Salah Langsung Ngumpet

PERAYAAN HUT ke-79 RI pada 17 Agustus lalu dihiasi dengan berbagai macam lomba unik yang kerap kali memancing tawa. Beberapa lomba yang ada biasanya adalah balap karung, makan kerupuk, dan panjat pinang.

Salah satu lomba yang menarik hingga viral di TikTok adalah lomba tebak istri yang dilakukan warga Pekalongan, Jawa Tengah. Sesuai judulnya, dalam lomba tersebut, para suami harus bisa menebak yang mana istri mereka ketika berjejer barisan wanita yang tubuhnya ditutupi oleh kain.

Perlombaan unik ini dibagikan oleh akun @aila.byshev yang viral hingga ditonton sebanyak 2,7 juta kali. Insting seorang suami dipertaruhkan disini. Jika salah, bisa-bisa istri mengamuk dan pecahlah perang dunia ketiga!

"Lomba Tebak Istri kira-kira gimana endingnya ya kalau salah bisa perang dunia ke 3 nih wkwk,” bunyi keterangan unggahan akun tersebut.

Perlombaan tersebut diikuti oleh 5 pasangan suami istri. Mulanya, para istri dibungkus menggunakan kain sarung hingga seluruh bagian tubuh mulai dari wajah sampai kaki tertutup.

