Viral Anak Ini Bajak Ponsel Bapaknya Buat Izin ke Gurunya Tak Ikut Upacara

MEMILIKI anak memang membuat kita harus bersabar, apalagi ketika mereka memiliki kelakuan yang random. Nah, baru-baru ini viral curhatan seorang ayah yang dibuat geleng-geleng kepala dengan aksi sang anak.

Melalui akun X @soundofyogi, ia memperlihatkan chat WhatsApp dirinya dengan seorang guru. Rupanya isi pesan tersebut ditulis oleh sang anak.

Dalam pesan tersebut, sang anak yang bernama Mahisa mengatasnamakan orang tuanya untuk meminta izin kepada sang guru agar tidak mengikuti upacara bendera.

"Mohon maaf ya bu, Anak saya Mahiza tidak mengikuti upacara kemerdekaan tahun ini, karena kita sekeluarga merasa Indonesia belum merdeka," tulis pesan sang anak kepada gurunya.

"Bedebah anak gue minjem HP gue buat ini. Emang anak gue yang sulung ini kreatifitasnya rusuh nian," tulis Yogi Natakusuma dengan user @soundofyogi di bagian keterangan.

Tak ayal banyak netizen yang tidak percaya dengan pesan tersebut. Namun Yogi memastikan bahwa itu bener-bener anaknya yang mengirim pesan tersebut. "Oh i see banyak yang gak percaya karena kamu berpikir dia masih anak kecil," ungkap Yogi Natakusuma.