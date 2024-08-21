Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Tips Skin Preparation, Bikin Wajah Tampil Fresh

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |22:59 WIB
5 Tips Skin Preparation, Bikin Wajah Tampil Fresh
Tips lakukan skin preparation. (Foto: Soulyu)
A
A
A

MENJAGA kesehatan kulit, sangat penting untuk dilakukan. Memastikan kalau kulit tetap sehat dan terlindungi, terutama melakukan aktivitas di luar ruangan seperti lomba yang dapat memengaruhi kondisi kulit.

Biar kalian ingin tampil dengan wajah yang fresh, berikut adalah beberapa skin preparationnya yang bisa kalian lakukan. Yuk disimak!

1. Banyak Minum Air Putih

Sebelum memulai skin preparation, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup supaya kalian tetap terjaga kelembapannya. 

2. Cuci Muka dengan Facial Wash

Gunakan facial wash untuk membersihkan wajah kalian agar tetap terlihat lebih fresh. Kalian bisa menggunakan Soulyu Intensive Purifying Facial Cleanser yang mengandung Moist 24 ™️ 0,5 persen, Glycolic Acid 2,88 persen, Niacinamide 0,5 persen, Probiotics III satu persen, dan Hyaluronic Acid. 

Tips lakukan skin preparation. (Foto: Soulyu)
Tips lakukan skin preparation. (Foto: Soulyu)

Formula dari facial wash ini dapat mengeksfoliasi kulit, mencerahkan kulit, menghambat produksi melanin, sebagai anti inflamasi pada kulit yang rusak akibat sinar UV, membuat kulit terasa lebih sehat dan kenyal, mengurangi tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus dan kerutan, sebagai vitamin B3 dan antioksidan, dan mengunci kelembapan di dalam lapisan kulit sehingga membuat kulit terhidrasi dan terhindar dari kekeringan.  

3. Pakai Serum pada Wajah

Gunakan serum yang menghidrasi seperti Soulyu Intensive Brightening Complex Serum yang memiliki kandungan White Gen ™️ dua persen, Alpha Arbutin dua persen, Hyacross TL-100 satu persen, dan Probiotics III satu persen. Kulit kalian akan jadi lebih cerah, warna kulit merata, area gelap tersamarkan, kulit jadi lembab, proses produksi melanin terhambat dan pelindung alami kulit kalian meningkat.

 

