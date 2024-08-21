Buntut Diduga Selingkuhi Pratama Arhan, Azizah Salsha Diputus Kontraknya Sebagai CEO Brand Kecantikan

DAMPAK isu dugaan kasus perselingkuhan Azizah Salsha dengan Salim Nauderer, mulai terlihat nyata. Istri dari Pratama Arhan tersebut, diketahui baru saja diputus kontrak sebagai CEO dari brand kecantikan lokal Jiera.



Pada awal Juli 2024, melalui unggahan Instagram resmi Jiera, brand kecantikan tersebut padahal baru saja memperkenalkan Azizah Salsha sebagai Chief Executive Officer (CEO).



"Berawal dari pengguna produk Jiera terutama Lip Peptint, kini malah upgrade jadi CEOnya! Meet Jiera's prettiest CEO: Azizah Salsha!" tulis

Jiera kala itu sebagai keterangan foto.



Namun sayang, karena isu perselingkuhan yang saat ini tengah trending, pihak Jiera memutuskan bergerak cepat untuk memutus kerjasama dengan Azizah Salsha per hari ini, Rabu 21 Agustus 2024.



"Manajemen Jiera dan Brand Jiera dengan ini menginformasikan bahwa efektif per tanggal 21 Agustus 2024, segala bentuk kerjasama dan hubungan bisnis dengan Azizah Salsha telah resmi dihentikan," bunyi pengumuman resmi Jiera, dikutip dari Instagram @jiearteam, Rabu (21/8/2024)





Brand kecantikan itu juga menyebut jika seluruh kegiatan dan urusan yang melibatkan Azizah Salsha tidak lagi berada dalam lingkup tanggungn jawab Jiera.



"Persoalan yang menyangkut individu bersangkutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak berkaitan dengan brand kami. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat kejadian ini," tegas Jiera.