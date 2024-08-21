Pentingnya Pemeriksaan HER2 untuk Tingkatkan Prognosis Pasien Kanker Payudara

PENINGKATAN kesadaran pentingnya pengujian HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2) Positif dan akses pengobatan yang merata menjadi kunci meningkatkan prognosis pasien kanker payudara di Indonesia.

Dengan dukungan yang tepat, diharapkan pasien yang berada di daerah terpencil bisa diobati tanpa harus menghadapi hambatan geografis atau finansial.

BACA JUGA: Wapres Soroti Tantangan Pelayanan Kesehatan di Pelosok Tanah Air

Konsultan Hematologi Onkologi Medik (KHOM), dr. Cospiadi, SpPD, KHOM menegaskan bahwa tes HER2-Positif menjadi hal penting. Sebab hasilnya dapat menentukan jenis pengobatan apa yang paling efektif untuk diberikan kepada pasien kanker payudara.

“Dengan mengetahui status HER2, dokter dapat memberikan terapi yang lebih tepat, yang telah terbukti dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dan mengurangi risiko kekambuhan,” kata dr. Cosphi.

Diagnosa dan pengobatan kanker payudara subtipe HER2-Positif menghadapi beberapa tantangan di Indonesia. Hal ini mencakup terbatasnya jumlah laboratorium dengan layanan imunohistokimia dan jenis terapi target yang tersedia. Selain itu kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga jadi faktor yang memengaruhi.

“Di Indonesia, tes HER2 sudah tersedia dan umumnya dilakukan di departemen patologi anatomi di berbagai rumah sakit besar. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, layanan ini relatif mudah diakses," katanya.

Namun demikian, akses tersebut tidak mudah dilakukan di daerah terpencil Indonesia.

"Akses terhadap tes ini bisa lebih sulit di daerah terpencil, seperti Ambon atau NTT (Nusa Tenggara Timur) misalnya. Seringkali pasien harus mengirimkan sampel ke kota lain yang fasilitasnya lebih lengkap. Hal ini tentu menambah tantangan bagi pasien di wilayah tersebut," kata dr Cosphi.